به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به فرازهایی از خطبه ۱۹۵ نهج‌البلاغه و تبیین شرایط جامعه در زمان بعثت پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) در این خطبه به شرایطی اشاره می‌کند که نشانه‌های هدایت فرسوده و مسیرهای دین در جامعه از میان رفته بود و پیامبر اکرم (ص) در چنین فضایی برای آشکار کردن حقیقت و هدایت مردم مبعوث شد.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) در طول ۲۳ سال رسالت خود، با آشکار کردن حقایق، اصلاح جامعه، نصیحت و راهنمایی مردم و هدایت آنان به مسیر رشد و تعالی، تلاش کرد اصول انسانی و دینی را در جامعه گسترش دهد.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه عدالت یکی از محورهای اصلی دعوت پیامبر اسلام (ص) بود، گفت: عدالت باید در همه عرصه‌ها از جمله آموزش، سیاست، اجتماع و اقتصاد تحقق پیدا کند و پیامبر بزرگوار اسلام در دوران رسالت خود برای استقرار چنین جامعه‌ای تلاش کرد.

نورمفیدی ادامه داد: بعثت پیامبر اسلام تحولی بزرگ در جامعه بشری ایجاد کرد و زمینه شکوفایی تمدنی را فراهم آورد که در قرن‌های بعد دانشمندان بزرگی را به جهان معرفی کرد. شخصیت‌هایی همچون ابوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، کلینی و شیخ صدوق از جمله دانشمندان ایرانی بودند که در پرتو تمدن اسلامی ظهور کردند.

وی با اشاره به ضرورت تداوم اهداف بعثت در جامعه اسلامی گفت: امیدواریم آرمان‌های پیامبر اسلام که در انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و پس از ایشان با هدایت رهبر شهید انقلاب دنبال شد، زمینه‌ساز احیای عظمت امت اسلامی و فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

آمریکا در برابر ایران راهبرد منسجمی ندارد

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبدیل تقابل ایران و آمریکا به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان اظهار کرد: امروز مسئله تقابل ایران و آمریکا به موضوعی جهانی تبدیل شده و مواضع و تصمیم‌های دو طرف از سوی کشورهای مختلف با دقت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی اظهارات مقام‌های آمریکایی از وجود نوعی آشفتگی در ساختار تصمیم‌گیری این کشور حکایت دارد، گفت: از مجموع موضع‌گیری‌ها و اظهارات مسئولان آمریکایی می‌توان دریافت که این کشور در ارائه یک راهبرد منسجم و مشخص دچار مشکل شده است.

نورمفیدی برای تشریح این وضعیت به تناقض در اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره دلایل حمله به ایران اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهور آمریکا در مقطعی مدعی شده بود که اگر این حمله انجام نمی‌شد، ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد و امنیت آمریکا و کشورهای اروپایی را تهدید می‌کرد، اما در اظهارات دیگری ایران را آغازگر جنگ معرفی کرده است؛ این دو موضع با یکدیگر سازگاری ندارد.

وی تغییر مواضع واشنگتن درباره مذاکرات با ایران را نمونه دیگری از این تناقض‌ها دانست و اظهار کرد: مقام‌های آمریکایی بارها از جریان مذاکرات با ایران سخن گفته و اعلام کرده بودند در صورت نرسیدن به توافق، گزینه نظامی را دنبال می‌کنند، اما در موضع‌گیری‌های بعدی اساساً وجود مذاکره را انکار کردند.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به اظهارات متناقض مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: از یک سو ادعا می‌شود این آبراه با محدودیتی مواجه نیست و از سوی دیگر تحولات بازار نفت و افزایش قیمت‌ها، پرسش‌هایی درباره این ادعاها ایجاد کرده است.

مخالفت متحدان آمریکا با تشدید تنش‌ها

نورمفیدی با اشاره به مواضع برخی کشورهای هم‌پیمان آمریکا در قبال تحولات منطقه خاطرنشان کرد: مخالفت شماری از کشورهای اروپایی و منطقه با حمله مجدد به ایران، نشان می‌دهد حتی متحدان آمریکا نیز نسبت به پیامدهای تصمیم‌های واشنگتن نگرانی دارند.

وی با اشاره به نشست اخیر وزرای خارجه چند کشور در استانبول افزود: در این نشست نمایندگانی از کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی حضور داشتند و مخالفت خود را با حمله جدید آمریکا علیه ایران اعلام کردند.

امام جمعه گرگان همچنین به موضع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: کشورهایی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان اعلام کرده‌اند اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود برای حمله به ایران را نخواهند داد.

وی این تحولات را نشانه‌ای از نگرانی متحدان آمریکا نسبت به پیامدهای تشدید درگیری‌ها دانست و اضافه کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با یک اقدام نظامی کوتاه‌مدت و هدف قرار دادن ارکان اصلی نظام ایران می‌توانند به سرعت به اهداف خود برسند، اما امروز می‌بینند که نه‌تنها ساختار کشور فرو نپاشیده، بلکه انسجام و استحکام آن بیشتر شده است.

نورمفیدی با تأکید بر ضرورت شناخت جایگاه و توانمندی‌های کشور گفت: ملت ایران باید نسبت به موقعیت کشور و واقعیت‌های تحولات منطقه آگاهی داشته باشد و بداند محاسبات اولیه دشمنان با آنچه در میدان اتفاق افتاده، فاصله دارد.

وی در ادامه به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی درباره احتمال طولانی شدن بن‌بست در مواجهه با ایران اشاره کرد و افزود: همین اظهارات نشان می‌دهد آمریکا با شرایطی روبه‌رو شده که برای خروج از آن راهکار روشنی ندارد.

ایران نسبت به هرگونه حمله جدید هشدار داده است

امام جمعه گرگان با اشاره به مواضع اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای نظامی اظهار کرد: ایران از طریق میانجی‌ها پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده که هرگونه حمله جدید با پاسخ متناسب و جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده درباره پیامدهای احتمالی گسترش درگیری‌ها در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در صورت تکرار حمله، اهداف و زیرساخت‌های مورد استفاده در تجاوز نظامی در منطقه در معرض پاسخ ایران قرار خواهند گرفت.

نورمفیدی با بیان اینکه تحولات اخیر باید با دقت و واقع‌بینی مورد بررسی قرار گیرد، تأکید کرد: آنچه امروز در رفتار و مواضع آمریکا مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده نبود یک سیاست منسجم و مشخص است و این وضعیت حتی در مواضع کشورهای نزدیک به واشنگتن نیز بازتاب پیدا کرده است.

۱۳ آبان؛ نماد مبارزه با استکبار جهانی

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در جریان مبارزات پیش از انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دانست.

امام جمعه گرگان با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ پس از موضع‌گیری تاریخی ایشان علیه قانون کاپیتولاسیون اظهار کرد: این روز همچنین یادآور شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در جریان اعتراضات پیش از انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است.

نورمفیدی با اشاره به جایگاه روز دانش‌آموز در تقویم کشور گفت: در حوادث اخیر نیز شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان و معلمان به شهادت رسیدند و در استان گلستان نیز ۶۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی جان خود را از دست دادند.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با استکبار جهانی ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد، خاطرنشان کرد: مقابله با استکبار موضوعی جدا از تعالیم دینی نیست، بلکه آیات متعدد قرآن کریم مسلمانان را به ایستادگی در برابر ظلم و سلطه‌گری فرا می‌خواند.