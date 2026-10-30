ناپایداری جوی تا دوشنبه در استان ایلام ادامه دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز شرایط رشد ابرهای همرفتی و در برخی ساعات رگبار باران و رعد و برق وجود دارد.

وی افزود: تا روز دوشنبه هفته پیش‌رو، جو استان ناپایدار است و به‌صورت متناوب در برخی ساعات بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

رستمی با تأکید بر بالا بودن شاخص‌های ناپایداری و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها تصریح کرد: بر اساس هشدارهای صادرشده، توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و تردد در حریم مسیل‌ها خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی ایلام درباره وضعیت دما گفت: دمای هوا تا اواسط هفته تغییرات محسوسی ندارد، اما از اواسط هفته تا پایان هفته حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش دما مورد انتظار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداری جو و احتمال تقویت بارش‌ها، رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.