به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد اختلاف دمای ثبت‌شده در نقاط مختلف استان طی روز جمعه هشتم آبان‌ماه به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

بر اساس این گزارش، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت و پس از آن بندرترکمن و بندرگز با ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شرایط را تجربه کردند.

در مقابل، کلاله با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر استان بود. پس از آن نیز پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با حداقل دمای ۸ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین ایستگاه ثبت‌شده در این گزارش بود.

همچنین کمینه و بیشینه دمای گرگان در این مدت به ترتیب ۱۴ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

بر اساس داده‌های هواشناسی، دمای ثبت‌شده در سایر مناطق استان شامل انبارالوم ۱۴ و ۲۴، مراوه‌تپه ۱۴ و ۲۲، مینودشت ۱۵ و ۲۴، گنبدکاووس ۱۲ و ۲۳، هاشم‌آباد ۱۵ و ۲۵، اینچه‌برون ۱۴ و ۲۳، علی‌آبادکتول ۱۳ و ۲۳، کارکنده ۱۵ و ۲۵ و بندرگز ۱۶ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.