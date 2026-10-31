به گزارش خبرنگار مهر، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای توانمندی والدین در مواجهه با مسائل تربیتی و اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که نیازمند آموزش و آگاهی‌بخشی مستمر به خانواده‌هاست؛ در همین راستا کارگاه آموزشی «خانواده موفق» صبح شنبه در ناحیه نایسر سنندج برگزار شد.

این برنامه آموزشی به همت جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی سنندج و با مشارکت ۴۰ نفر از والدین دانش‌آموزان در مدرسه شهید شهسواری برگزار شد.

محور اصلی این کارگاه، آشنایی خانواده‌ها با اصول و شاخصه‌های خانواده موفق، شیوه‌های مدیریت خانواده و راهکارهای تقویت روابط سالم و سازنده میان اعضای خانواده بود.

در جریان این دوره، شرکت‌کنندگان با اهمیت مهارت‌های زندگی، نقش و مسئولیت والدین در استحکام روابط خانوادگی و راهکارهای ارتقای سلامت روان اجتماعی آشنا شدند.

همچنین به‌منظور افزایش خودآگاهی والدین و فراهم کردن زمینه شناخت دقیق‌تر از شرایط و روابط خانوادگی، پرسش‌نامه‌های خودارزیابی در اختیار حاضران قرار گرفت و آموزش‌های تکمیلی با بهره‌گیری از روش حساسیت‌سازی ارائه شد.

این کارگاه در راستای توانمندسازی خانواده‌ها و افزایش آگاهی والدین نسبت به نقش مؤثر آنان در شکل‌گیری محیطی سالم و حمایتگر برای رشد فرزندان برگزار شد.