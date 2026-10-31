به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، پیش از ظهر شنبه،در جمع خبرنگاران، از برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۴۳ شهر و بخش استان تهران خبر داد و مسیرهای برگزاری این مراسم را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهپیمایی امسال اظهار کرد: ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نماد ظلم‌ستیزی و انزجار ملت ایران از مستکبران است و مراسم امسال از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان‌های استان تهران افزود: امسال نخستین سالی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان مردم حضور ندارد و پس از جنگ رمضان، حضور پرشور مردم در راهپیمایی این روز می‌تواند پیام‌های روشنی به جهانیان منتقل کند.

محمودی با اشاره به ضرورت حضور مردم در این مراسم گفت: ملت ایران با حضور گسترده خود بار دیگر انزجارشان از استکبار جهانی را به نمایش خواهند گذاشت و به گفته وی، پایبندی خود به فرامین خلف صالح رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را نشان خواهند داد.

وی درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای راهپیمایی امسال نیز بیان کرد: برپایی غرفه‌های فرهنگی، خدماتی و تبیینی، تجلیل از خانواده شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های جانبی این مراسم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در ادامه مسیرهای اعلام‌شده راهپیمایی ۱۳ آبان را به تفکیک شهرستان‌ها تشریح کرد.

بر اساس اعلام محمودی، در شهرستان ورامین، راهپیمایی از میدان امام حسین(ع) به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. در خیرآباد، حرکت از آستان مقدس امامزاده طاهر و مطهر(ع) به سمت خیابان شهید زواره و در جوادآباد از میدان ایثار به سمت مصلای نماز جمعه خواهد بود.

در قرچک، مسیر راهپیمایی از میدان امام خمینی(ره) تا مصلای نماز جمعه تعیین شده و رئیس بسیج دانش‌آموزی استان تهران سخنران این مراسم خواهد بود.

در شهرستان رباط‌کریم، راهپیمایان از بلوار آزادگان، مقابل مسجدالنبی(ص)، به سمت میدان معلم در بلوار مصلی حرکت می‌کنند. مسیر راهپیمایی در نصیرشهر از مسجد صاحب‌الزمان(عج) به سمت خیابان چمران و در شهر پرند از چهارراه فدک به سمت میدان استقلال اعلام شده است.

در ری، راهپیمایی شهرری از خیابان فداییان اسلام، تقاطع خیابان امام حسین(ع) و دیلمان، به سمت میدان نماز برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنران این مراسم است.

همچنین در باقرشهر، مسیر از میدان شهدا تا میدان شهید فاتحی مقابل مصلی، در کهریزک از میدان ایران تا انتهای خیابان شهید سلیمانی، در خاورشهر از میدان شهدا تا مقبره‌الشهدای خاورشهر و در قلعه‌نو از مقابل دفتر امام جمعه به سمت میدان شهدای رمضان تعیین شده است.

در قیامدشت، راهپیمایی از مسجد جامع‌الزهرا(س) آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان شهید بهشتی و خیابان ولیعصر(عج)، به میدان شهرداری می‌رسد. مسیر راهپیمایی در حسن‌آباد فشافویه نیز از بلوار امام خمینی(ره) به سمت مصلای امام خمینی(ره) خواهد بود.

در شهریار، راهپیمایی از خیابان ولیعصر(ع) به سمت خیابان انقلاب و سپس میدان شهدای گمنام برگزار می‌شود. در شهر اندیشه، حرکت از چهارراه میلاد به سمت مجموعه ورزشی ایثار، در باغستان از خادم‌آباد، خیابان دوم اصلی، به سمت میدان خاتم‌النبیین و در وحیدیه از چهارراه ۹ دی به سمت میدان شاهد خواهد بود.

همچنین در شهر فردوسیه، راهپیمایان از میدان منصوریان به سمت مزار شهدای گمنام حرکت می‌کنند.

در شمیرانات، مسیر راهپیمایی لواسانات از میدان امام خمینی(ره) به سمت جاده کند و بازگشت به میدان امام(ره) تعیین شده است. در رودبار قصران نیز مراسم از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلی برگزار می‌شود.

در فیروزکوه، راهپیمایی از میدان امام خمینی(ره)، مقابل ایران‌خودرو، به سمت میدان معلم انجام می‌شود و در ارجمند نیز مسیر حرکت از گلزار شهدا به سمت مدرسه شهید احمد اسفندیار خواهد بود.

در پاکدشت، راهپیمایی از میدان آزادگان (شعبه) به سمت میدان شهید امام خامنه‌ای(ره)، معروف به میدان معلم، برگزار می‌شود. در شریف‌آباد نیز مسیر از میدان ولیعصر(عج) به سمت خیابان طالقانی و سپس مقبره شهدای شریف‌آباد اعلام شده است.

در پیشوا، راهپیمایان از مسجد جامع امام خمینی(ره) و میدان ۹ دی به سمت میدان شهرداری و سپس حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) حرکت می‌کنند.

در بهارستان، مسیر راهپیمایی در گلستان از فلکه دوم به سمت مصلای حضرت صاحب‌الزمان(عج) و در نسیم‌شهر از میدان شهید رجایی به سمت میدان شهدای هفت‌تیر خواهد بود.

همچنین در اسلامشهر، راهپیمایی از درِ سپاه ناحیه سیدالشهدا(ع) تا مقابل دارالقرآن شهرداری برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، سخنران این مراسم خواهد بود.