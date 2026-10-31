به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه‌آهن، از راه‌اندازی نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره در مسیر ریلی شیراز - مشهد خبر داد و گفت: این قطار با هدف تنوع‌بخشی به خدمات ریلی و پاسخ‌گویی به سلایق و توان مالی متفاوت اقشار مختلف مسافران راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این قطار از این پس به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در مسیر ریلی شیراز - مشهد تردد خواهد کرد تا امکان انتخاب خدمات متناسب با تقاضا برای مسافران فراهم شود.

معاون مسافری راه‌آهن با تشریح ویژگی‌های فنی و خدماتی این ناوگان اظهار کرد: واگن‌های پنج‌ستاره این قطار با بهره‌گیری از خدمات پیشرفته هتلینگ و استانداردهای نوین پذیرایی، سطح کیفی سفرهای ریلی را ارتقا می‌دهند. همچنین این واگن‌ها در کنار واگن‌های چهارستاره، مجموعه‌ای از خدمات متنوع و کامل را به زائران و مسافران این مسیر ارائه می‌کنند.

براساس اعلام راه‌آهن، وی با تأکید بر استمرار توسعه خدمات کیفیت‌محور در شرکت راه‌آهن تصریح کرد: ارتقای شاخص‌های ایمنی، افزایش سرعت سیر و بهبود استانداردهای پذیرایی از اولویت‌های معاونت مسافری است تا رضایت‌مندی کاربران شبکه ریلی افزایش یابد.

کریمی در پایان، راه‌اندازی این خدمت جدید را گامی در راستای تسهیل تردد زائران استان فارس به مقصد حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با استقبال مسافران، زمینه توسعه چنین خدماتی در سایر محورهای ریلی کشور نیز فراهم شود.