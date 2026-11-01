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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

مشکل چندین‌ساله تردد در اسدآباد سوادکوه با احداث زیرگذر برطرف شد

مشکل چندین‌ساله تردد در اسدآباد سوادکوه با احداث زیرگذر برطرف شد

راه‌آهن شمال یک با هدف ارتقای ایمنی خطوط ریلی و رفع نقاط حادثه‌خیز، عملیات احداث زیرگذر ماشین‌رو را در بلاک پل‌سفید - سوادکوه، محدوده اسدآباد، اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اداره کل راه‌آهن شمال یک در راستای ارتقای ایمنی خطوط ریلی و رفع نقاط مستعد بروز حادثه، عملیات احداث زیرگذر ماشین‌رو در بلاک پل‌سفید - سوادکوه و محدوده اسدآباد را با بهره‌گیری از توان فنی و اجرایی متخصصان این اداره کل و شرکت خدمات خط و ابنیه فنی اجرا کرد.

این عملیات با هدف رفع یکی از مشکلات چندین‌ساله منطقه اسدآباد و در چارچوب برنامه‌های ایمنی راه‌آهن، از ساعت ۲ بامداد روز چهارشنبه، ۶ آبان‌ آغاز شد.

اجرای این پروژه پس از دریافت مجوز مسدودی خط از اداره کل سیر و حرکت و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های فنی و اجرایی اداره کل راه‌آهن شمال ۱ و همکاری متخصصان شرکت خدمات خط و ابنیه فنی به اجرا درآمد.

مهرداد رضازاده، مدیرکل راه‌آهن شمال یک، به همراه پاریاو، فرماندار سوادکوه، در محل اجرای پروژه حضور یافتند و از نزدیک روند پیشرفت عملیات را پیگیری کردند.

عملیات احداث زیرگذر با تلاش مستمر عوامل اجرایی تا ساعت ۱۱ صبح به پایان رسید و پس از اتمام عملیات، مسیر ریلی بازگشایی شد و تردد قطارها به روال عادی بازگشت.

اجرای این پروژه با همکاری فرمانداری و همراهی مردم منطقه، گامی در راستای ارتقای ایمنی، کاهش مخاطرات تردد و رفع مشکل دیرینه عبور و مرور در محدوده اسدآباد سوادکوه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6996378
زهره آقاجانی

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