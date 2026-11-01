به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اداره کل راه‌آهن شمال یک در راستای ارتقای ایمنی خطوط ریلی و رفع نقاط مستعد بروز حادثه، عملیات احداث زیرگذر ماشین‌رو در بلاک پل‌سفید - سوادکوه و محدوده اسدآباد را با بهره‌گیری از توان فنی و اجرایی متخصصان این اداره کل و شرکت خدمات خط و ابنیه فنی اجرا کرد.

این عملیات با هدف رفع یکی از مشکلات چندین‌ساله منطقه اسدآباد و در چارچوب برنامه‌های ایمنی راه‌آهن، از ساعت ۲ بامداد روز چهارشنبه، ۶ آبان‌ آغاز شد.

اجرای این پروژه پس از دریافت مجوز مسدودی خط از اداره کل سیر و حرکت و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های فنی و اجرایی اداره کل راه‌آهن شمال ۱ و همکاری متخصصان شرکت خدمات خط و ابنیه فنی به اجرا درآمد.

مهرداد رضازاده، مدیرکل راه‌آهن شمال یک، به همراه پاریاو، فرماندار سوادکوه، در محل اجرای پروژه حضور یافتند و از نزدیک روند پیشرفت عملیات را پیگیری کردند.

عملیات احداث زیرگذر با تلاش مستمر عوامل اجرایی تا ساعت ۱۱ صبح به پایان رسید و پس از اتمام عملیات، مسیر ریلی بازگشایی شد و تردد قطارها به روال عادی بازگشت.

اجرای این پروژه با همکاری فرمانداری و همراهی مردم منطقه، گامی در راستای ارتقای ایمنی، کاهش مخاطرات تردد و رفع مشکل دیرینه عبور و مرور در محدوده اسدآباد سوادکوه به شمار می‌رود.