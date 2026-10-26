به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن، از تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز مجاز فروش بلیت قطار به‌دلیل استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری غیرمجاز و ایجاد اختلال در روند تخصیص عادلانه بلیت خبر داد و گفت: این مراکز شامل دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی هستند که در پی رصد هوشمند سامانه‌های فروش بلیت و شناسایی الگوهای مشکوک معاملاتی، از سوی کمیسیون نظارت بر تعرفه و بلیت راه‌آهن تعلیق شده‌اند.

براساس اعلام راه‌آهن، وی افزود: استفاده از ربات‌های نرم‌افزاری، ایجاد اختلال در فرآیند تخصیص عادلانه بلیت و رعایت نکردن دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله تخلفات شناسایی‌شده این مراکز بوده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن با تأکید بر پایش لحظه‌ای سامانه‌های فروش بلیت گفت: استفاده از ربات‌های خرید خودکار یا هر روشی که به ایجاد انحصار، خارج شدن ظرفیت بلیت از دسترس عموم و تضییع حقوق مسافران منجر شود، خط قرمز راه‌آهن است.

طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.