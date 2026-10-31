مهران رجبی: ایستادگی در میدان، وظیفه امروز ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران رجبی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب، با قدردانی از حضور و مجاهدت مردم در میدان اظهار کرد: بعثت مردم یکی از اتفاقات بی‌نظیر در تاریخ این کشور است.

وی با اشاره به نقش خون شهدا در اقتدار امروز کشور افزود: قدرت و استواری امروز ایران مرهون خون پاک شهداست و باید با یقین بدانیم که دشمن به اهداف خود نخواهد رسید و پیروزی نهایی محقق خواهد شد.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به جلوه‌های اقتدار و همبستگی ملت ایران تصریح کرد: برخی اتفاقات به اندازه‌ای بزرگ و تأثیرگذار هستند که باور آن‌ها دشوار است؛ اما امروز در نقطه‌ای از تاریخ قرار گرفته‌ایم که تحولات آن موجب شگفتی جهانیان شده است.

رجبی، تشییع باشکوه رهبر شهید در ایران و عراق را نمونه‌ای از این جلوه‌های اقتدار و همبستگی دانست و ادامه داد: این پیوند، پیوندی برخاسته از خون و عهد و پیمان است که نشان‌ دهنده عمق باور و وفاداری مردم به آرمان‌هایشان است.

وی با بیان اینکه ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری بدون تحمل هزینه و دشواری امکان‌پذیر نیست، گفت: در مسیر مقابله با دشمن و دفاع از ارزش‌ها باید سختی‌ها را پذیرفت و با استواری در میدان ماند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره مقاومت و پایداری در برابر کافران خاطرنشان کرد: امروز فارغ از هر شرایطی باید نگاهمان به افق پیش رو باشد و وظیفه داریم بدون توجه به نتیجه ظاهری، بر مسیر ایستادگی پای بفشاریم.

رجبی در پایان تأکید کرد: وظیفه امروز ما تحت هر شرایطی مقاومت و ایستادگی با توکل بر خداوند متعال است و باید عاقبت کار را به پروردگار واگذار کنیم.