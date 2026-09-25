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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

شاهمرادی زاده: ایستادگی ملت پیروزی نهایی را رقم خواهد زد

شاهمرادی زاده: ایستادگی ملت پیروزی نهایی را رقم خواهد زد

رشت- هنرمند سینما و تلویزیون با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار کشور گفت: ایستادگی ملت پیروزی نهایی را رقم خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله شاهمرادی زاده شامگاه جمعه در تجمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، حاصل حضور و ایستادگی مردمی است که بیش از ۲۰۰ شب در میدان مقاومت حضور داشته‌اند.

وی افزود: مردم تا زمانی که انتقام خون شهدا از جمله شهدای میناب، لامرد و دیگر شهدای این عرصه را نگیرند، میدان را ترک نخواهند کرد و این روحیه ایستادگی و مقاومت، به برکت خون شهدا در جامعه شکل گرفته است.

هنرمند سینما و تلویزیون با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها تصریح کرد: مردم ایران در این جنگ درسی تاریخی به دشمنان خواهند داد تا در طول تاریخ، خیال هرگونه تقابل و جنگ علیه این کشور و ملت را از سر بیرون کنند.

شاهمرادی زاده در پایان تصریح کرد: ایستادگی و مقاومت ملت مقتدر ایران، پیروزی نهایی را رقم خواهد زد.

کد مطلب 6958377

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