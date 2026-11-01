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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۶

پروانه: ساماندهی کارگران ساختمانی و روزمزد در بوشهر پیگیری می شود

پروانه: ساماندهی کارگران ساختمانی و روزمزد در بوشهر پیگیری می شود

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر گفت: ساماندهی کارگران ساختمانی و روزمزد با رویکرد خدمت‌محور و حفظ کرامت انسانی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح یکشنبه در نشست تخصصی ساماندهی کارگران روزمزد ساختمانی اظهار کرد: ساماندهی کارگران روزمزد ساختمانی از حیث حفظ کرامت انسانی، تسهیل دسترسی آنان به خدمات عمومی و مهارتی، انتظام‌بخشی به منظر شهری و امکان اعمال نظارت‌های قانونی جهت صیانت از حقوق نیروی کار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بر این اساس مدیریت شهری باید در گام نخست مکانی مشخص با مدیریت واحد و مجهز به حداقل امکانات رفاهی را تعیین کند تا دستگاه‌های خدمت‌رسان بتوانند بسته‌های حمایتی و نظارتی خود را به‌صورت منسجم ارائه دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ضمن ارائه بسته پیشنهادی عملیاتی هفت‌گانه با هدف تبدیل محل استقرار کارگران به مرکز خدمات و ساماندهی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: این طرح شامل مراحل مکان‌یابی و آماده‌سازی متناسب با نقاط تجمع و دسترسی، تعیین دستگاه متولی، تسهیم وظایف و امکان‌سنجی واگذاری امور به بخش خصوصی واجد صلاحیت، شناسایی و احراز هویت مهارتی بر بستر سامانه‌های موجود و اطلاع‌رسانی مشوق‌محور در حوزه بیمه، آموزش و پیگیری اختلافات کارگری با رویکرد جلب مشارکت داوطلبانه است.

پروانه ادامه داد: استقرار میز خدمات مشترک دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، تسهیل سامانه‌محور ارتباط کارگر و کارفرما و در نهایت اجرای پایلوت در یک نقطه جغرافیایی پیش از تعمیم استانی، ارکان تکمیلی این سازوکار به شمار می‌روند، چراکه توفیق این برنامه در گرو ارائه خدمات واقعی و ایجاد رغبت برای استقرار داوطلبانه کارگران خواهد بود.

کد مطلب 6995846

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