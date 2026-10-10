به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در جلسه شورای اداری شهرستان چگنی که با حضور هادی هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: نبود شعبه مستقل تأمین اجتماعی در این شهرستان موجب شده است بیمه‌شدگان و کارگران برای دریافت خدمات ضروری به شهرستان‌های همجوار مراجعه کنند.

وی افزود: این وضعیت هزینه رفت‌وآمد و زمان دریافت خدمات را برای مردم افزایش می‌دهد و لازم است موضوع با فوریت بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

تأکید بر تقویت اشتغال و مشاغل خرد و خانگی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال شهرستان بر اساس آخرین اطلاعات سامانه رصد در سال گذشته و سال جاری، از اقدامات انجام‌شده برای ایجاد اشتغال و جذب اعتبارات خبر داد.

توصیفیان با اشاره به ظرفیت‌های چگنی در حوزه تولید و کارآفرینی بیان کرد: مشاغل خرد و خانگی نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده‌ها دارند و تقویت این فعالیت‌ها می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی، پایداری تولید محلی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک کند.

بررسی امکان استقرار شعب بانکی و تأمین اجتماعی

وی خطاب به مدیران استانی بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خواستار بررسی کارشناسی شرایط و زیرساخت‌های لازم برای استقرار شعب فعال این مجموعه‌ها در شهرستان چگنی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تأکید کرد: در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای توسعه دسترسی مردم به خدمات این دستگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت تحقق تعهدات اشتغال دستگاه‌ها

توصیفیان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های تابعه باید با همکاری همه‌جانبه، تعهدات اشتغال خود در شهرستان را با اولویت مشاغل خرد، خانگی و پایدار دنبال کنند تا زمینه توسعه متوازن و ارتقای رفاه عمومی فراهم شود.

هادی هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سطح رفاه و تسهیل دسترسی مردم شهرستان به خدمات دولتی تأکید کرد.