چرا «روشنایی شب» با واکنش رسانه صهیونیستی مواجه شد؟

بهروز مفید تهیه‌کننده سریال «روشنایی شب»، درباره تأخیر در پخش فصل جدید این مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: قرار بود ابتدا سه قسمت خلاصه از فصل گذشته روی آنتن برود و پس از آن فصل جدید پخش شود.

وی درباره زمان آغاز پخش فصل جدید گفت: بعد از این خلاصه قسمت ها قرار است فصل جدید از روز دوشنبه یعنی فردا ۱۱ آبان روی آنتن برود. در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی شده بود که ابتدا سه قسمت خلاصه از فصل گذشته پخش شود تا مروری از سریال باشد.

مفید درباره تغییرات بازیگران در فصل جدید توضیح داد: بازیگران اصلی همچنان حضور دارند، اما با توجه به روند داستان و موقعیت‌های مختلفی که در قصه شکل می‌گیرد، بازیگران جدیدی نیز به مجموعه اضافه شده‌اند.

تهیه‌کننده «روشنایی شب» درباره واکنش رسانه‌های اسرائیلی به این سریال بیان کرد: به نظرم هم‌زمانی پخش سریال با حمله به کشورمان در زمان جنگ ۴۰ روزه باعث شد بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. همچنین از دیگر دلایل توجه آنها، می تواند پرداخت مستقیم مجموعه به موضوع جاسوسی موساد باشد.

وی ادامه داد: به نظرم این‌گونه آثار از ۲ جهت می‌توانند مورد توجه مخاطب قرار بگیرند؛ نخست به دلیل ژانر معمایی و اکشن و دیگری به دلیل پرداختن به شیوه‌های جذب نیروهای نفوذی و استفاده از نقاط ضعف افراد. گاهی افراد اساساً تمایلی به همکاری با یک سیستم بیگانه ندارند، اما در زندگی شخصی و شرایط اجتماعی خود با ضعف‌هایی مواجه‌ هستند که شبکه‌های جاسوسی از آن‌ ضعف ها برای جذب و به‌کارگیری این افراد حداکثر استفاده را می‌کنند. پرداختن به چنین موضوعاتی می‌تواند یکی از دلایل توجه به سریال باشد.

مفید در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه «روشنایی شب» با سریال اسرائیلی «تهران» و امکان پخش بین‌المللی آثار امنیتی ایرانی گفت: من سریال «تهران» را به‌طور کامل ندیده‌ام و تنها بخش‌هایی از آن به دستم رسیده است.

وی درباره ساخت سریال های با کیفیت ایرانی و عرضه جهانی آنها اظهار کرد: مسئله فراتر از کیفیت فیلم یا سریال است. رسانه‌های اسرائیلی از قدرت تبلیغاتی بالایی برخوردارند، اما صرف ساخت یک اثر قوی و تلاش برای پخش جهانی آن، لزوماً به دیده شدن و استقبال بین‌المللی منجر نمی‌شود. به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر فضای بین‌المللی، نباید انتظار داشت آثار سیاسی ما به‌راحتی مورد استقبال قرار بگیرند.

تهیه‌کننده «روشنایی شب» افزود: این محدودیت فقط به آثار سیاسی مربوط نمی‌شود. حتی در تولیدات غیرسیاسی نیز شاخص‌های فرهنگی خاصی وجود دارد که ممکن است برای برخی کشورها قابل قبول نباشد یا نسبت به ترویج آن حساسیت داشته باشند. این مسئله در کشورهای منطقه نیز دیده می‌شود. برای مثال، ممکن است برخی کشورهای عربی با نوع پوشش یا مؤلفه‌های فرهنگی که در سریال‌های ایرانی ارائه می‌شود، ارتباط برقرار نکنند.

مفید در پایان درباره میزان انطباق روایت فصل جدید «روشنایی شب» با واقعیت‌های پرونده‌های امنیتی و فعالیت‌های موساد گفت: طبیعتاً گروه نویسندگان از اتفاقات و پرونده‌های امنیتی موجود بهره گرفته‌اند، اما این موضوع به معنای بازنمایی دقیق و مستند تمام وقایع نیست.