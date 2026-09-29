پخش فصل جدید «روشنایی شب» از تلویزیون؛ پروداکشن سختی داشتیم

مصطفی رضوانی تهیهکننده سریال «روشنایی شب» درباره فصل دوم این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: فصل اول این سریال در قالب ۱۵ قسمت تولید و در ایام نوروز پخش شد و فصل دوم نیز احتمالاً در ۱۷ یا ۱۸ قسمت روی آنتن خواهد رفت.
وی افزود: این مجموعه در ابتدا با قرارداد ۳۰ قسمتی تولید شد که به دلیل جنگ، تولید آن متوقف شد و ۱۵ قسمت نخست در قالب فصل اول در نوروز پخش شد. اکنون فصل دوم سریال از هجدهم یا نوزدهم مهر، به صورت هفتگی و با پخش سه قسمت در هفته از شبکه یک آغاز میشود.
رضوانی درباره تغییرات بازیگران فصل دوم بیان کرد: بازیگران اصلی سریال همان گروه فصل اول هستند و تغییری در میان بازیگران اصلی نداشتهایم، اما بازیگران فرعی و مهمان تغییر کرده و چند بازیگر به مجموعه اضافه شدهاند.
وی درباره دشواریهای تولید فصل دوم اظهار کرد: فکر میکنم فصل دوم «روشنایی شب» جذابتر باشد. این فصل نیز پروداکشن سختی داشت و با توجه به تعدد لوکیشنها، تولید آن دشوار بود. تقریباً میتوان گفت به طور میانگین هر یک یا دو روز در یک لوکیشن متفاوت کار میکردیم و از این جهت، هر ۲ فصل شرایط سختی داشتند.
رضوانی ادامه داد: در هر ۲ فصل، بخشی از تصویربرداری خارج از تهران انجام شد. همچنین در این سریال کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و اربیل عراق را به مخاطب نشان میدهیم.
وی درباره فضای داستانی فصل دوم نیز گفت: فضای سریال همچنان امنیتی است و فصل دوم ادامه همان قصه فصل اول خواهد بود. داستان با ماجرای دستگیری سر تیم جاسوسی که نقش آن را رویا نونهالی ایفا میکند، ادامه پیدا میکند و در کنار آن پروندههای جدیدی نیز وارد قصه میشوند.
تهیهکننده «روشنایی شب» در پایان گفت: در فصل اول موضوعاتی مانند نفوذ در دستگاههای اجرایی و خرابکاری در اینترنت را داشتیم و در فصل جدید نیز پروندههای تازهای مطرح میشود که از جمله آنها میتوان به موضوع قاچاق اسلحه اشاره کرد.
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