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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

پخش فصل جدید «روشنایی شب» از تلویزیون؛ پروداکشن سختی داشتیم

پخش فصل جدید «روشنایی شب» از تلویزیون؛ پروداکشن سختی داشتیم

تهیه کننده سریال «روشنایی شب» از پخش فصل جدید این سریال از اواسط مهر خبر داد.

مصطفی رضوانی تهیه‌کننده سریال «روشنایی شب» درباره فصل دوم این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: فصل اول این سریال در قالب ۱۵ قسمت تولید و در ایام نوروز پخش شد و فصل دوم نیز احتمالاً در ۱۷ یا ۱۸ قسمت روی آنتن خواهد رفت.

وی افزود: این مجموعه در ابتدا با قرارداد ۳۰ قسمتی تولید شد که به دلیل جنگ، تولید آن متوقف شد و ۱۵ قسمت نخست در قالب فصل اول در نوروز پخش شد. اکنون فصل دوم سریال از هجدهم یا نوزدهم مهر، به صورت هفتگی و با پخش سه قسمت در هفته از شبکه یک آغاز می‌شود.

رضوانی درباره تغییرات بازیگران فصل دوم بیان کرد: بازیگران اصلی سریال همان گروه فصل اول هستند و تغییری در میان بازیگران اصلی نداشته‌ایم، اما بازیگران فرعی و مهمان تغییر کرده و چند بازیگر به مجموعه اضافه شده‌اند.

وی درباره دشواری‌های تولید فصل دوم اظهار کرد: فکر می‌کنم فصل دوم «روشنایی شب» جذاب‌تر باشد. این فصل نیز پروداکشن سختی داشت و با توجه به تعدد لوکیشن‌ها، تولید آن دشوار بود. تقریباً می‌توان گفت به طور میانگین هر یک یا دو روز در یک لوکیشن متفاوت کار می‌کردیم و از این جهت، هر ۲ فصل شرایط سختی داشتند.

رضوانی ادامه داد: در هر ۲ فصل، بخشی از تصویربرداری خارج از تهران انجام شد. همچنین در این سریال کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و اربیل عراق را به مخاطب نشان می‌دهیم.

وی درباره فضای داستانی فصل دوم نیز گفت: فضای سریال همچنان امنیتی است و فصل دوم ادامه همان قصه فصل اول خواهد بود. داستان با ماجرای دستگیری سر تیم جاسوسی که نقش آن را رویا نونهالی ایفا می‌کند، ادامه پیدا می‌کند و در کنار آن پرونده‌های جدیدی نیز وارد قصه می‌شوند.

تهیه‌کننده «روشنایی شب» در پایان گفت: در فصل اول موضوعاتی مانند نفوذ در دستگاه‌های اجرایی و خرابکاری در اینترنت را داشتیم و در فصل جدید نیز پرونده‌های تازه‌ای مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به موضوع قاچاق اسلحه اشاره کرد.

کد مطلب 6962103
عطیه موذن

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