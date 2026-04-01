به گزارش خبرنگار مهر، سیمافیلم همزمان با جنگ رمضان کنداکتور متفاوتی را برای نوروز امسال تدارک دید که منجر به پخش سریالهایی با مضامین ملی، امنیتی و جاسوسی شده است. سریالهایی که پیش از این و برای زمان دیگری آماده میشدند اما با جنگ رمضان و به تبع آن تغییر آنتن این سریالها به آنتن رسیدند.
نگاهی به آمار بینندههای این سریالها در تلوبیون نشان میدهد پخش اینترنتی آثار هم در شرایط محدود دسترسی به اینترنت با اقبال همراه بوده است که در این گزارش مروری به سریالها و آمار تلوبیون آنها براساس تعداد بیننده داریم.
شبکه سه با «بیگانگان» در صدر
سریال «بیگانگان» محصول سیمافیلم به کارگردانی راما قویدل و تهیه کنندگی علیاکبر تحویلیان ساخته شده است.
این مجموعه یک درام اجتماعی درباره پزشکی است که در مأموریتهای انسانی خود در عراق با خطرات جدی و اسارت توسط نیروهای داعش مواجه میشود.
این سریال در تلوبیون بیش از ۴ میلیون بار دیده شده است که این میزان برای حدود ۱۱ قسمت یا یک سوم از سریال است.
محمدرضا هلالزاده در این سریال نقش اصلی را به عهده دارد که بیش از یک دهه است در حوزه تئاتر فعالیت میکند. او پیش از این در فیلم و سریال ها هم به ایفای نقش پرداخته است و این اولین نقش اصلی او است.
داستان سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل در سال ۱۳۹۶ رخ میدهد و درباره پزشک جوانی است که باید برای تحصیل به آلمان برود اما بنا به اتفاقاتی در طول قصه با مدافعان حرم همراه شده و به عراق کی رود. او در این مسیر اسیر داعش شده و قصه روایتی از اسارت و مقاومت در دل گروههای تکفیری را روایت میکند.
محمد نادری، امیرحسین صدیق، علیرضا مهران، هلن نقیلو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز و مریم کاویانی از دیگر بازیگران این سریال هستند.
«روشنایی شب» در رتبه دوم
سریال «روشنایی شب» دیگر محصول سیمافیلم به کارگردانی محمود معظمی ساخته شده است که کارگردانی سریالهای مختلفی در حوزه ملودرام، جاسوسی و معمایی را در تلویزیون بر عهده داشته است.
نگارش سریال را نیز عباس نعمتی بر عهده داشته است که او هم ملودرامهای مختلفی را طی سالهای متمادی در تلویزیون نوشته است.
این سریال حدود ۳ و نیم میلیون بیننده داشته است و بااختلاف کمی در رتبه دوم قرار گرفته است.
داستان سریال درباره فعالیتهای یک تیم اطلاعاتی و امنیتی است و قصه را به یک پرونده پیچیده جاسوسی می برد.
سریال «روشنایی شب» با موضوع نبرد اطلاعاتی ایران و رژیم صهیونیستی در میان آثار امسال نگاه به روزتری به جنگی دارد که این روزها درگیر آن هستیم.
بهروز مفید و مصطفی رضوانی تهیهکنندگی این مجموعه ۳۰ قسمتی را بر عهده دارند.
رویا نونهالی با این سریال بازگشت دوبارهای به تلویزیون دارد. او نقش مهم و پیچیدهای هم در سریال دارد و با یک شخصیت بینالمللی در پرونده حضور دارد. همچنین پژمان بازغی، فاطمه گودرزی، آشا محرابی، محمود پاکنیت از دیگر بازیگران این سریال هستند.
کلانتری ۱۱»؛ رتبه سوم
سریال «کلانتری ۱۱» در ۲ فصل ساخته شده است که محمد اسفندیاری ساخت فصل اول را بر عهده داشته است.
سریال در ۲ فصل ساخته شده و امین شجاعی کارگردان فصل دوم است. همچنین تهیهکنندگی این پروژه را مجتبی خیاط احسانی و هاشم مسعودی بر عهده داشتهاند.
شخصیت سرگرد سریال را تینو صالحی بازی میکند و در هر قسمت بازیگران تغییر میکنند.
این سریال بیش از ۲ میلیون بار دیده شده و با اختلافی ۲ میلیونی از رتبه اول در جایگاه سوم قرار گرفته است.
این مجموعه در مرکز سیمرغ به نگارش رسیده و تولید شده است.
این سریال هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود.
