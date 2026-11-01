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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

حمله روسیه به زیرساخت‌های برق صنایع نظامی اوکراین

حمله روسیه به زیرساخت‌های برق صنایع نظامی اوکراین

خبرگزاری نووستی گزارش داد نیروهای مسلح روسیه در ماه اکتبر ۱۴ پست فرعی برق را که از صنایع نظامی اوکراین پشتیبانی می‌کردند، هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، نیروهای مسلح روسیه در جریان عملیات نظامی خود در اوکراین، طی ماه اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵)، ۱۴ پست فرعی برق را هدف قرار دادند که تأمین‌کننده برق مورد نیاز صنایع نظامی اوکراین بودند.

این گزارش جزئیات بیشتری درباره محل استقرار این تأسیسات، میزان خسارات وارده و زمان دقیق حملات منتشر نکرده است.

زیرساخت‌های انرژی اوکراین در طول جنگ روسیه و اوکراین بارها هدف حملات قرار گرفته‌اند. وزارت دفاع روسیه در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر ۱۴۰۵) نیز از هدف قرار گرفتن چند تأسیسات تولید و توزیع برق در کی‌یف و مناطق اطراف آن خبر داده بود.

کد مطلب 6996087

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