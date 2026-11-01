سفیر روسیه: دانمارک به پایگاه لجستیکی اوکراین در جنگ تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر باربین، سفیر روسیه در دانمارک اعلام کرد این کشور به‌طور گسترده در جنگ اوکراین مشارکت دارد و در حال حاضر به‌عنوان پایگاه لجستیکی نیروهای مسلح اوکراین عمل می‌کند.

باربین در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت تصمیم کپنهاگ برای سفارش موشک‌های پاتریوت از آمریکا با هدف انتقال آنها به کی‌یف، نشانه دیگری از آن است که دانمارک به‌جای تلاش برای حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه، بر تأمین مالی ادامه جنگ تمرکز کرده است.

وی با تأکید بر گستردگی مشارکت دانمارک در این درگیری افزود این کشور از پیشگامان اعضای ناتو در تأمین جنگنده‌های اف-۱۶ برای اوکراین و تأمین مالی مستقیم شرکت‌های صنایع نظامی این کشور بوده و اکنون به پایگاه تولیدی نیروهای مسلح اوکراین تبدیل شده است.

سفیر روسیه همچنین اعلام کرد کمک‌های نظامی بلاعوض دانمارک به اوکراین تاکنون از ۱۰.۵ میلیارد یورو فراتر رفته است.