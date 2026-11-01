۲ هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تقویت ناپایداری های جوی، وزش تندباد لحظه ای، بارش پراکنده باران و رعد و برق (پیرو هشدار دریایی سطح زرد هشتم آبان) و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار ظهر یکشنبه دهم آبان و پایان آن اواخر وقت همین روز خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش تندباد لحظه ای (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) و افزایش موقت ارتفاع موج دریا (در هنگام وزش تندباد بیش از ۱۵۰ سانتیمتر)، بارش پراکنده باران و رعد و برق از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی گفت: منطقه اثر هشدار سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر است و افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر پاره شدن تورهای صیادی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره خواهد بود.

وی یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

هشدار هواشناسی نارنجی

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر همچنین از تقویت ناپایداری‌های جوی در برخی نقاط پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد مورخ هشتم آبان و صدور هشدار هواضشناسی نارنجی در استان خبر داد.

وی افزود: زمان شروع این هشدار بعدازظهر یکشنبه و زمان پایان اواخر وقت یکشنبه دهم آبان خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: رگبار و رعد و برق، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ، وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک از مخاطرات این هشدار است و منطقه اثرآن مناطق شمالی و مرکزی استان بوشهر خواهد بود.

وی گفت: سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، صاعقه، آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، خسارت به محصولات کشاورزی و شکستن درختان از اثرات این مخاطره پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.