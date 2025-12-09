۲ هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان بوشهر با صدور هشدار سطح نارنجی، زمان شروع این هشدار را چهارشنبه (۱۹ آذر) و پایان آن را شنبه (۲۲ آذر) اعلام کرد که بر این اساس بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، تندباد لحظهای از مخاطرات آن اعلام شده است.
منطقه اثر این هشدار چهارشنبه مناطق شمالی و برخی نقاط مرکزی، پنج شنبه مناطق شمالی و مرکزی و برخی نقاط جنوبی، جمعه به تناوب در سطح استان بوشهر و شنبه مناطق مرکزی و جنوبی و برخی نقاط شمالی استان بوشهر خواهد بود.
آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، شکستن درختان و خسارت به سازههای سبک و ناپایدار بهدلیل وزش باد، لغزندگی جادهها، وقوع رعدوبرق و صاعقه، مواجشدن سواحل و فراساحل استان بوشهر از اثرات این مخاطره است.
اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها و سواحل، اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی، اتخاذ راهکارهایی برای محافظت از محصولات کشاورزی و پیشگیری از خسارات احتمالی، اجتناب از فعالیتها و ترددهای دریایی، اجتناب از سفرهای غیرضروری طی این مدت توصیه میشود.
هشدار دریایی سطح نارنجی
همچنین اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید جنوبی و تندبادهای لحظهای و هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و اعلام کرد که زمان شروع این هشدار عصر سه شنبه (۱۸ آذر) و پایان آن شنبه (۲۲ آذر) خواهد بود.
وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندبادهای لحظهای (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر)، بارش باران و رعد و برق از مخاطرات این هشدار است.
منطقه اثر این هشدار سه شنبه و چهارشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر، پنج شنبه و جمعه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر (تندبادهای لحظهای) و شنبه سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر (تندبادهای لحظهای) خواهد بود.
افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا از اثرات این هشدار است.
اجتناب از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه میشود.
