پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار اواخر وقت سه‌شنبه نوزدهم و پایان آن اواخر وقت چهارشنبه ۲۰ آبان ماه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش تندباد، در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار همه مناطق استان بوشهر ( به‌ویژه مناطق و سواحل جنوبی و مرکزی) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: احتمال آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، سیلابی‌شدن مسیل‌ها و جاری‌شدن روان‌آب در رودخانه‌های فصلی، وزش باد شدید و احتمال سقوط و خسارت به سازه‌های ناپایدار و سبک، احتمال شکستن درختان فرسوده، احتمال خسارت به محصولات و مزارع کشاورزی، اختلال در فعالیت‌های دریایی از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی، اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری طی این مدت توصیه می شود.