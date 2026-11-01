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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

اتوبوس‌های ویژه راهپیمایی ۱۳ آبان در ۱۲ نقطه تهران مستقر می‌شوند

اتوبوس‌های ویژه راهپیمایی ۱۳ آبان در ۱۲ نقطه تهران مستقر می‌شوند

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز خدمات‌رسانی ویژه راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۹:۳۰ صبح در ۱۲ نقطه شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، تمهیدات ویژه‌ای برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در راهپیمایی این روز پیش‌بینی کرده است.

بر اساس اعلام شرکت واحد، راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان در خیابان طالقانی، مقابل لانه جاسوسی سابق برگزار می‌شود و ناوگان ویژه اتوبوسرانی از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر برای انتقال شهروندان به محل مراسم اختصاص خواهد یافت.

این خدمات از میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب اسلامی، میدان خراسان، شهرک شهید بروجردی، میدان رسالت، پایانه شهید محلاتی، میدان ابوذر، تهرانسر، فلکه دوم صادقیه، میدان شهرری، فلکه سوم دولت‌آباد و میدان بهارستان ارائه می‌شود.

همچنین عوامل امدادی و نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در محل مراسم حضور خواهند داشت و با استقرار ناوگان در خیابان‌های محدوده برگزاری راهپیمایی، تمهیدات لازم برای بازگشت شرکت‌کنندگان به مبادی اولیه نیز پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6996456

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