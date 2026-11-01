سهم درآمدهای پایدار شهرداری تهران به ۳۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره به عملکرد مالی شهرداری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: با وجود شرایط جنگی و بحران‌های ابتدای سال، مجموعه شهرداری با اولویت تأمین منابع و استمرار خدمات‌رسانی، تلاش کرد پروژه‌های شهری متوقف نشوند و درآمدهای پایدار نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به بررسی سوابق مالی ۲۰ سال اخیر شهرداری اظهار کرد: بررسی اطلاعات موجود در سامانه نشان می‌دهد در دوره‌های گذشته، بالاترین میزان تحقق درآمد در شش‌ماهه نخست سال حدود ۱۸ درصد بوده، اما در شرایط دشوار امسال نیز مجموعه شهرداری تلاش کرده است منابع موردنیاز برای ارائه خدمات به شهروندان را تأمین کند.

وی با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار در بودجه مصوب شهرداری حدود ۲۹ درصد پیش‌بینی شده است، افزود: در عملکرد شش‌ماهه امسال، سهم درآمدهای پایدار به ۳۶ درصد رسیده است؛ این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای پایدار حتی بیش از سایر بخش‌های درآمدی رشد داشته‌اند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، افزایش درآمدهای پایدار را حاصل اقدامات انجام‌شده در ابتدای سال، مصوبات شورای شهر در زمینه اخذ عوارض و مشارکت شهروندان دانست و گفت: این روند یکی از نقاط قوت عملکرد مالی شهرداری در سال جاری است.

محمدعلی‌نژاد درباره وضعیت ثبت هزینه‌ها نیز توضیح داد: حدود ۴۲ درصد هزینه‌های سالانه در شش‌ماهه نخست ثبت شده و این رقم با توجه به روال معمول هزینه‌کرد در شهرداری، فاصله معناداری با روند سالانه ندارد؛ با این حال، از مجموعه‌ها خواسته‌ایم صورت‌وضعیت‌ها و اسناد هزینه‌ای را با سرعت بیشتری ثبت کنند.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات سرمایه‌ای معاونت‌ها و شرکت‌های شهرداری گفت: در حوزه اعتبارات سرمایه‌ای، میانگین تخصیص در معاونت‌ها کمتر از ۶۰ درصد نیست و پرداخت‌ها بر اساس اولویت‌بندی و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه به وضعیت تأمین مالی حوزه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: در بخش اتوبوسرانی، بخشی از منابع و اعتبارات موجود برای پرداخت تعهدات و قراردادهای قبلی هزینه شده و پرداخت‌های ریالی و ارزی نیز در این حوزه انجام گرفته است. با این حال، موضوع قراردادهای جدید و تأمین اتوبوس همچنان از مسائل مهم این بخش به شمار می‌رود.

وی درباره اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی نیز اظهار کرد: تأکید ما بر تمرکز منابع بر پروژه‌هایی است که به مراحل پایانی رسیده‌اند و امکان بهره‌برداری سریع‌تر از آنها وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت توزیع عادلانه امکانات، پروژه‌های مناطق جنوبی شهر، به‌ویژه محدوده جنوب خط انقلاب، در اولویت قرار گرفته‌اند.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته شهرداری گفت: از محل دیون سال گذشته، تاکنون نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و تلاش می‌کنیم با پیش‌بینی منابع در متمم بودجه، روند تسویه بدهی‌ها را ادامه دهیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات کارگران و پیمانکاران تصریح کرد: اولویت نخست ما در پرداخت‌ها، حقوق کارگران است و تلاش می‌کنیم برای پیگیری مطالبات پرداخت‌نشده نیز راهکار مناسبی پیدا کنیم تا حقوق افراد، حتی در موارد محدود، تضییع نشود.

معاون شهردار تهران، بیان کرد: در حوزه پرداخت‌ها می‌توان گفت که حدود ۶۰ درصد پرداخت‌ها انجام شده و این رقم در معاونت‌هایی همچون معاونت عمرانی بیش از ۶۰ درصد بوده است.

وی درباره هزینه‌های سازمان ورزش شهرداری تهران، گفت: هزینه‌های ما در سازمان ورزش به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. بخشی از هزینه‌ها صرف ساخت مکان‌های جدید ورزشی و بخش دیگر آن صرف تعمیرات و بازسازی مکان‌های ورزشی موجود می‌شود. عددی که ما برای سازمان ورزش هزینه کرده‌ایم، چیزی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و تمرکزمان را بیشتر روی پروژه‌هایی قرار داده‌ایم که زودتر به بهره‌برداری می‌رسند.

محمد علی‌نژاد اظهار کرد: ما در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان از دیون سال‌های گذشته شهرداری تهران را پرداخت کرده‌ایم و پرداخت‌ها به صورت مرحله به مرحله در حال انجام است.

وی درباره پرداخت حقوق کارگردان، تصریح کرد: پرداخت حقوق کارگران همواره از جمله اولویت‌های اول پرداختی شهرداری تهران بوده است و ما خود را موظف می‌دانیم که حتی اگر یک کارگر مطالبات خود را دریافت نکرده است، این موضوع را تا لحظه تحقق و پرداخت مطالبات پیگیری کنیم.