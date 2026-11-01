به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، سید حسین موسوی درباره اهمیت ذخیره‌سازی گاز در سراجه قم در فصل سرد سال برای حفظ پایداری و پشتیبانی ایمن از فشار خط لوله سراسری بیان کرد که ذخیره‌سازی گاز در سراجه قم در روزهای سرد سال بسیار اهمیت دارد و با اعلام افت فشار گاز از سوی کمیته سوخت کشور، عملیات بازتولید در این منطقه آغاز و با تزریق گاز به خط لوله پنجم سراسری کشور زمینه جریان پایدار انرژی کشور را فراهم می‌کند؛ وی افزود که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده عملیات بازتولید گاز و تخلیه مخزن ذخیره‌سازی سراجه قم تا ۱۵ اسفند ادامه دارد و با پایان فصل زمستان و کاهش مصرف گاز در شبکه گازرسانی، از ۱۵ فروردین عملیات ذخیره‌سازی دوباره آغاز می‌شود.

رئیس منطقه عملیاتی سراجه قم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران همچنین با اشاره به مصرف بالای گاز استان تهران و نزدیکی منطقه سراجه به تهران بر اهمیت نقش ذخیره‌سازی گاز در سراجه قم تأکید و تصریح کرد که منطقه عملیاتی سراجه قم به‌عنوان یکی از نخستین مخازن ذخیره‌سازی گاز کشور در ماه‌های سرد سال حائز اهمیت راهبردی برای کشور به شمار می‌آید و با مدیریت و راهبری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران فعالیت می‌کند؛ بر اساس این گزارش، دو مخزن سراجه قم و شوریجه خانگیران، محور اصلی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در کشور هستند که تحت راهبری و مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق فعالیت می‌کنند.