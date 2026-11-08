به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه D خانگیران، گفت: امسال با تلاش مجموعه همکاران دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد و با هماهنگی شرکت نفت مناطق مرکزی، مقدار ذخیره‌سازی گاز در این مخزن از رکورد پارسال عبور کرد و برای دومین سال پیاپی، رکورد جدیدی در این میدان به ثبت رسید.

ثبت رکورد جدید موجودی گاز در آستانه ماه‌های سرد سال

وی با اشاره به عملکرد این مجموعه در بخش تزریق گاز به مخزن شوریجه D بیان کرد: عملکرد تزریق گاز به این مخزن، ۳۷۰ میلیون مترمکعب بیش از برنامه ابلاغی بوده و موجودی کنونی آن به حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: با تحقق این مقدار ذخیره‌سازی، همانند مخزن سراجه، رکورد جدیدی در موجودی گاز مخزن شوریجه D در ابتدای دوره سرد سال ثبت شد؛ موضوعی که پشتوانه مهمی برای تقویت پایداری شبکه گاز کشور خواهد بود.

توکلی با تأکید بر نقش مدیریت یکپارچه شبکه گاز در تحقق این دستاورد تصریح کرد: این موفقیت حاصل راهبری بهینه شبکه توسط همکاران دیسپچینگ، تخصیص گاز بیش از برنامه ابلاغی برای تزریق به مخزن، بهره‌برداری حداکثری و پایدار از تأسیسات تزریق گاز شرکت ملی گاز ایران و هماهنگی مستمر با بخش بالادست در حوزه خانگیران است.

ذخیره‌سازی، پشتوانه مطمئن پایداری توزیع گاز زمستانی

وی با اشاره به پایان عملیات تزریق گاز به مخزن شوریجه D در ۱۴ آبان و فراهم‌شدن آمادگی برای بازتولید از ۲۰ آبان‌، گفت: ذخیره‌سازی گاز در این مخزن، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور، نقش مؤثری در تأمین پایدار گاز و مدیریت شبکه در دوره اوج مصرف ایفا می‌کند.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه مخازن زیرزمینی سراجه قم و شوریجه خانگیران دو میدان اصلی ذخیره‌سازی گاز در کشور به شمار می‌روند، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این مخازن و هماهنگی میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، از الزام‌های عبور مطمئن از روزهای سرد سال است.

توکلی همراهی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق و مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را در تحقق رکورد امسال مؤثر دانست و تأکید کرد: هم‌افزایی میان شرکت ملی گاز ایران و مجموعه‌های فعال در بخش بالادست، زمینه‌ساز تقویت امنیت انرژی کشور است.

عملیات ذخیره‌سازی در مخزن شوریجه D طی هشت ماه ابتدای سال، هم‌زمان با کاهش مصرف گاز انجام می‌شود تا گاز ذخیره‌شده در چهار ماه سرد سال به کمک شبکه سراسری بیاید و از افت فشار و محدودیت جریان گاز در شبکه جلوگیری کند.