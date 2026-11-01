دریافت 2 MB کد مطلب 6996659 https://mehrnews.com/x3dv4Y ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸ کد مطلب 6996659 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸ تاج: دولت و وزارت ورزش پای کار تیم امید هستند رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر حمایت از تیم امید گفت: دولت و وزارت ورزش و جوانان حمایت کافی از این تیم دارند. کپی شد مطالب مرتبط مدت قرارداد یحیی گلمحمدی با فدراسیون فوتبال اعلام شد تاج: امیدوارم تیم امید پس از سالها به المپیک صعود کند بهترین کود برای درختان میوه در چهار فصل؛ راهنمای مصرف کود شوک ۱۰x گلمحمدی: هدف صعود به المپیک است؛ درهای تیم فوتبال امید باز است برچسبها تیم امید هیئت دولت وزارت ورزش و جوانان مهدی تاج
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