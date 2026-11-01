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کد مطلب 6996659
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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

تاج: دولت و وزارت ورزش پای کار تیم امید هستند

تاج: دولت و وزارت ورزش پای کار تیم امید هستند

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر حمایت از تیم امید گفت: دولت و وزارت ورزش و جوانان حمایت کافی از این تیم دارند.

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