به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم آیین امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید اظهار داشت: دو سرمربی بسیار عالی در کشور انتخاب کرده‌ایم؛ امیر قلعه‌نویی و گل‌محمدی روی هم 18 جام قهرمانی دارند. با احترام به همه مربیان داخل کشور، این دو نفر جزو بهترین‌ها هستند که فدراسیون فوتبال برای تیم ملی و تیم امید انتخاب کرده است. گل‌محمدی نه بیگانه با مسائل فوتبال کشور و نه بی‌خبر از گذشته فوتبال کشور است و ابهامی برای آینده نیز پیش نخواهد آمد. او در گذشته یکی از بهترین و با اخلاق‌ترین‌های فوتبال کشور بوده است. زمانی که گل‌محمدی بازی می‌کرد، خودم می‌خواستم او را به تیمی انتقال بدهم. در دوره‌ای در رده باشگاهی حضور داشتم که گل‌محمدی سرمربی بودند و به طور کامل از او شناخت دارم.



رئیس فدراسیون فوتبال ضمن بیان این جمله این بار امیدوار هستم که گام موثری برای صعود تیم فوتبال امید به المپیک برداریم، خاطرنشان کرد: هر کاری از دست‌مان برمی‌آمد، برای تیم امید انجام دادیم؛ از جمله برگزاری چند اردو و بازی‌های تدارکاتی. زحمات زیادی از سوی مربیان از جمله حسین عبدی (سرمربی پیشین تیم امید) کشیده شد. با این حال امیدوارم این بار شرمنده مردم نشویم و تیم امید پس از سال‌ها بتواند گام موثری بردارد، علت هم دارد؛ چون 48 بازیکن زیر 21 سال در لیگ ما بازی می‌کنند و تقریباً چند تیم ما متشکل از بازیکنان زیر 21 سال هستند. این‌ها بازار هدف گل‌محمدی و همکارانش هستند.



تاج با ابراز امیدواری به موفقیت امیدهای فوتبال ایران یادآور شد: ان‌شاء‌الله این بار موفق می‌شویم و حتماً گل‌محمدی و همکارانش تلاش‌شان را خواهند کرد تا این اتفاق بیفتد. باز هم تقدیر و فوتبال است و هزار اتفاق می‌افتد. از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنم که به حضور گل‌محمدی ابراز علاقه کردند. همچنین از قلعه‌نویی تشکر می‌کنم که گل‌محمدی مورد علاقه او هم بود. قلعه‌نویی در تهران حضور ندارد و فردا (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور ایشان برای هماهنگی بین تیم ملی و تیم امید برگزار خواهیم کرد. احساس خودم این بود دو مربیِ با سلامت که 18 جام آورده‌اند، در خدمت تیم‌های ملی ما قرار بگیرند.



وی درباره نظر وزارت ورزش و جوانان در قبال انتخاب گل‌محمدی به‌عنوان سرمربی تیم امید عنوان کرد: وزیر ورزش و جوانان در دوره قبلی برای انتخاب سرمربی تیم امید ایران سه یا چهار جلسه با من، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و سرمربی تیم امید برگزار کرده و همه‌جانبه حمایت کرد. آنها از انتخاب ما حمایت همه‌جانبه کردند و قطعاً جلساتی با وزیر ورزش برگزار خواهیم کرد. حمایت کافی از سوی دولت و مجموعه وزارت ورزش وجود دارد. این تیم امید کشورمان است و همه باید پای پرچم ایران بایستیم و حمایت کنیم