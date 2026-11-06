هادی محمدی‌نسب کارگردان مستند «ابوالمشاغل» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این اثر و دغدغه تولید آن توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور که بسیاری می‌گویند وضعیت جنگی است، تحریم وجود دارد و نمی‌توان کار کرد، من به دنبال الگوهایی می‌گشتم که با تمام این سختی‌ها، سیاهی‌ها و تحریم‌ها موفق باشند؛ افرادی که غر نزنند، بلکه به هر شکلی که می‌توانند راهی برای کار کردن پیدا کنند. پس از جست‌وجو آقای شفیعی را در شهر اردستانِ استان اصفهان پیدا کردم. او از بچه‌های جنگ است که در دوران دفاع مقدس حضور داشته است و اکنون نیز در صحنه اقتصادی کشور می‌جنگد. البته مدل این جنگ متفاوت است و دیگر خبری از تیر و تفنگ و تانک نیست بلکه عناصر این میدان، دودوتا چهارتای اقتصادی، سودآوری، بهره‌وری و اشتغال‌زایی است. به همین دلیل تصمیم گرفتم مستند زندگی او را بسازم تا یک الگوی درست، واقعی و روی زمین به مخاطب ارائه دهم.

قدرت سینمای مستند در اثرگذاری و الگوسازی

وی با اشاره به تاثیرگذاری سینمای مستند در مقایسه با آثار داستانی بیان کرد: وقتی یک اثر داستانی می‌سازید، ممکن است بر اساس خیال و ذهنیت باشد، اما در سینمای مستند آن آدم واقعاً وجود دارد و این موضوع در تاثیرگذاری اثر بسیار متفاوت است. وقتی مخاطب می‌بیند که این شخصیت همین الان در اردستان اصفهان حضور دارد، آن را کاملاً باور می‌کند و می‌پذیرد. مخاطب جوان امروزی که با انگاره ناامیدی و تحریم درگیر است، در این مستند مردی بالای شصت سال را می‌بیند که به سراغ یک زمین سوخته و بیابانی در اطراف اصفهان رفته، چاه متروکه و بی‌آب آن را احیا کرده و آن بیابان را به هشتاد هکتار کشت و صنعت تبدیل کرده است. در واقع برای این نوع الگوسازی، مستند می‌تواند بسیار بهتر از سینمای داستانی عمل می‌کند و قدرت اقناعی بالاتری دارد.

این مستندساز درباره روند کارآفرینی سوژه اصلی فیلم و علت نام‌گذاری این اثر اظهار کرد: زمین بیابانی به دلیل اینکه سال‌ها کشت نشده، قابلیت کشاورزی ندارد مگر اینکه دوباره ساخته شود. آقای شفیعی تمام سرمایه خود را وسط می‌گذارد و سه سال تمام این زمین بایر را شخم می‌زند و کود می‌دهد، بدون اینکه هیچ محصول و عایدی داشته باشد؛ اما او خسته نمی‌شود تا اینکه از سال سوم به بعد زمین آرام‌آرام سبز می‌شود و به بار می‌نشیند. او سپس کشاورزی را به یک زنجیره تبدیل می‌کند و به دلیل اینکه او چندین کسب‌وکار مختلف از کشاورزی و پرورش ماهی تا گاوداری و گوسفندداری راه انداخته است، نام مستند را «ابوالمشاغل» به معنای پدر چندین شغل گذاشتم.

کنار گذاشتن انتظارکشیدن و تاکید بر اراده و تلاش

محمدی‌نسب با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن بهانه‌تراشی در میان نسل جوان افزود: آقای شفیعی کار خود را از صفر مطلق شروع کرد و در چند جبهه جنگید. امروز فرهنگ غالبی در میان برخی جوانان و دهه‌هشتادی‌ها وجود دارد که می‌گویند فضا را برای ما باز کنید و بستری آماده کنید تا ما کار کنیم، در حالی که واقعیت این‌طور نیست. کسی که واقعاً اراده کارآفرینی داشته باشد، کار را از شرایطی که دیگر سخت‌تر از بیابانِ آقای شفیعی نیست، شروع می‌کند. پیام این الگو برای جوانان این است که منتظر کسی نمانید؛ همین انتظار است که اجازه نمی‌دهد انسان حرکت کند و نتیجه بگیرد. اگر واقعاً می‌خواهید کار کنید، راهش را پیدا کنید و جلو بروید، خداوند هم برکت آن را می‌دهد.

وی با اشاره به نقش محوری خانواده و همراهی همسر آقای شفیعی در این مسیر گفت: «ابوالمشاغل» در عین حال یک قصه شیرین زن و شوهری است. می‌گویند پشت هر مرد موفقی یک زن موفق قرار دارد که دیده نمی‌شود؛ در این داستان هم واقعاً همین‌طور است و خانواده دوشادوش هم می‌جنگند تا موفقیت کامل شود. همسر آقای شفیعی در تمام مراحل راه‌اندازی کشاورزی، پرورش ماهی و دامداری، پشت‌به‌پشت او می‌آید اما در جایی از فیلم، این مرد که روحیه کاری بسیار عجیب و غریبی دارد، تصمیم می‌گیرد یک مرغداری هم تاسیس کند، اینجا دیگر همسرش جلوی او می‌ایستد که موقعیت جذابی را در فیلم رقم زده است.

سینمای مستند و چالش‌های اقتصادی

کارگردان مستند «ابوالمشاغل» درباره چالش‌های تولید و برنامه اکران این اثر بیان کرد: ما این اثر را برای موسسه «روایت فتح» ساختیم و آنها حمایت و همراهی خوبی داشتند. تنها محدودیت ما در تعداد روزهای تولید بود. من تمایل داشتم حدود سی روز در فصل‌های مختلف مثل پاییز و زمستان فیلمبرداری داشته باشم تا زندگی و چالش‌های این شخصیت را در طول زمان ببینم، اما به دلیل محدودیت بودجه، کار را به ۱۰ جلسه فیلمبرداری محدود کردند که باعث می‌شود کار به آن حالت ایده‌آلِ ذهنی نرسد. از آنجا که من کارگردان اثر هستم و مالک آن «روایت فتح» است، دوستان پیگیر هستند تا اکران فیلم ان‌شاءالله در گروه سینمایی «هنروتجربه» انجام شود.

محمدی‌نسب در پایان با اشاره به پروژه‌های جدید خود گفت: در حال حاضر تهیه‌کنندگی یک سریال داستانی به نام «سرمه» را برای تلویزیون بر عهده دارم که در مرحله تولید و صداگذاری است و احتمالاً برای ایام عید آماده می‌شود. علاوه بر آن، کارگردانی مستند جدیدی به نام «ناخواسته» را انجام داده‌ام که فیلمبرداری آن تمام شده است، وارد مرحله پس‌تولید و تدوین شده‌ایم و امیدواریم به جشنواره «سینماحقیقت» یا فجر برسد.