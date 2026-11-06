به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، بخش دانشجویی برای دومین سال متوالی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در این دوره در مجموع ۱۱۵ فیلم دانشجویی در قالب‌های کوتاه، نیمه‌بلند و بلند به دبیرخانه رسیده که از این تعداد، ۹۸ فیلم واجد شرایط بوده و این روزها گروه انتخاب آثار مشغول تماشای این مستندها و انتخاب برای بخش مسابقه است. انتخاب و داوری «بخش دانشجویی» بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» توسط یک گروه انجام می‌شود و مسعود سفلایی مسئول بخش دانشجویی است.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آذر امسال به دبیری محمد حمیدی‌مقدم برگزار می‌شود.