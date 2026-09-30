به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نشست «شبهای مستند» خانه سینما عصر سه شنبه ۷ مهر به همت کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و با همکاری خانه سینما با نقد و بررسی «فصل فرار اسبها» ساخته صادق دهقانی برگزار شد.
صادق دهقانی در این نشست درباره انتخاب ترکمنها بیان کرد: در تحقیقات اولیه سراغ طیفهای مختلفی از جمله لرها، خراسان شمالی، کردها و ... رفتیم که در نقاط مختلف شهر پراکنده هستند. در زمان تحقیق متوجه شدیم در بین همه قوم ها ترکمن ها کم حرفتر هستند و دیرتر ارتباط برقرار میکنند که همین امر به لایه های بصری فیلم بیشتر کمک میکرد.
در ادامه مهدی قربانپور تهیهکننده فیلم درباره ارتباط با کارگردان و موضوع مهاجرت گفت: این پروژه در ابتدا ساخته شده بود، فیلمبرداری تمام شده بود و از یک جایی به بعد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ورود پیدا کرد. شرایط به خاطر پر لوکیشن بودن سخت بود به همین دلیل از مرکز گسترش کمک خواستیم.
وی ادامه داد: بخشی از منابع را تامین کردیم و در بخش مراحل پس ازتولید، مرکز گسترش سینمای مستند وارد شد. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در بکگراند کار باشد اما هرچه جلوتر رفتیم متوجه شدیم نمیتوانیم به این شکل وارد شویم. با صادق دهقانی تصمیم گرفتیم ساختاری را که او در نظر داشت و بخشی از زندگی یک راننده اینترنتی بود، دنبال کنیم و ازجایی به بعد فیلم شخصی ما شد و تصمیم گرفتیم نگاه مستقل ما در آن وجود داشته باشد.
ثابتی فیلمبردار اثر درباره زیبایی بصری فیلم، توضیح داد: فیلم در ۲ بخش فیلمبرداری شد. بخش اول با آقای جهانپناه و بخش دوم با من بود، سالها است با صادق دهقانی کار میکنم و با نوع نگاه کارگردانی او آشنا هستم.
وی عنوان کرد: من معتقدم تعامل با کارگردان میتواند کار را بهتر پیش ببرد. از دهقانی و قربان پور در همکاری با این مستند بسیار یاد گرفتم. در بسیاری از سکانسها با کارگردان درباره زیبایی بصری و قاببندی مشورت میکردیم اما در بسیاری از جاها باید خودم تصمیم می گرفتم و دهقانی دستم را باز گذاشته بود.
آرش زاهدی تدوینگر فیلم گفت: تلاشم این بود که سکانسها را نظم دهم تا آنچه کارگردان میخواست اتفاق بیافتد. ۱۴ جلسه فیلمبرداری شده بود. یک سری سکانسها بود که درباره آنها بحث شد و با همفکری کارگردان به نتیجه رسیدیم که حذف شود. به نظرم میرسید باید بر اساس نظر کارگردان همراه شوم و بر اساس پیشنهادها پیش بروم.
دهقانی با بیان اینکه مستند میسازیم که لذت ببریم، بیان کرد: به نظرم فیلم داستانی از دور قشنگ است و ساخت مستند لذت بخشتر است. خوبی مستند این است که گروه با هم خیلی همراه میشوند، در سینمای مستند کم پیش میآید فردی از جیب خودش خرج ساخت فیلم کند. درحال حاضر فقر حمایت اقتصادی حس میشود و خوشحالم در عین سختی کار، آقای قربانپور از این اثر حمایت کرد.
در این نشست افرادی همچون فرهاد ورهرام، جعفر صانعی مقدم، محسن استادعلی، حسین ریگی، محمدعلی حسیننژاد، امید نجوان، رضاروشن، سعید حیدری، احمد بهرامی، محمدحسن دامن زن، مهدیآ زادی، آرش اسحاقی، بهروز سلیمانی، فهینه امن زاده، آرش زاهدی، علی همراز و ... حضور داشتند.
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