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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

کشف محموله ۵۰ کیلویی تاس‌ماهی قاچاق پیش از ورود به بازار فریدونکنار

کشف محموله ۵۰ کیلویی تاس‌ماهی قاچاق پیش از ورود به بازار فریدونکنار

فریدونکنار - مدیرکل شیلات مازندران از کشف و ضبط دو قطعه تاس‌ماهی به وزن مجموع ۵۰ کیلوگرم در شهرستان فریدونکنار خبر داد.

نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات تیم واکنش سریع یگان حفاظت منابع آبزی استان، دو قطعه تاس‌ماهی قاچاق از یک دستگاه خودرو در شهرستان فریدونکنار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه وزن مجموع این دو قطعه به ۵۰ کیلوگرم می‌رسد، افزود: این محموله پیش از ورود به بازار ماهی فریدونکنار شناسایی شد و از عرضه غیرمجاز این گونه ارزشمند آبزی جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اهمیت زیستی تاس‌ماهیان در اکوسیستم دریای خزر، تصریح کرد: حفاظت از ذخایر آبزیان و جلوگیری از صید و عرضه غیرمجاز گونه‌های ارزشمند، از اولویت‌های مهم شیلات و یگان حفاظت منابع آبزی استان است.

حسین‌زاده تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع آبزی مازندران با انجام گشت‌ها و عملیات‌های نظارتی، برخورد با تخلفات صیادی و مقابله با قاچاق آبزیان را با جدیت دنبال می‌کنند تا از سرمایه‌های طبیعی و ذخایر ارزشمند دریای خزر صیانت شود.

کد مطلب 6996730

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