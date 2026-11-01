نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات تیم واکنش سریع یگان حفاظت منابع آبزی استان، دو قطعه تاس‌ماهی قاچاق از یک دستگاه خودرو در شهرستان فریدونکنار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه وزن مجموع این دو قطعه به ۵۰ کیلوگرم می‌رسد، افزود: این محموله پیش از ورود به بازار ماهی فریدونکنار شناسایی شد و از عرضه غیرمجاز این گونه ارزشمند آبزی جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اهمیت زیستی تاس‌ماهیان در اکوسیستم دریای خزر، تصریح کرد: حفاظت از ذخایر آبزیان و جلوگیری از صید و عرضه غیرمجاز گونه‌های ارزشمند، از اولویت‌های مهم شیلات و یگان حفاظت منابع آبزی استان است.

حسین‌زاده تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع آبزی مازندران با انجام گشت‌ها و عملیات‌های نظارتی، برخورد با تخلفات صیادی و مقابله با قاچاق آبزیان را با جدیت دنبال می‌کنند تا از سرمایه‌های طبیعی و ذخایر ارزشمند دریای خزر صیانت شود.