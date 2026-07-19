به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شعبانپور شامگاه یکشنبه در نشست مشترک فرماندهان یگانهای حفاظت منابع آبزیان استانهای مازندران و گلستان که به میزبانی ادارهکل شیلات مازندران برگزار شد، اظهار کرد: حفاظت مؤثر از ذخایر آبزی مستلزم برنامهریزی دقیق، حضور مستمر در میدان، هماهنگی میان یگانهای حفاظتی و تعامل سازنده با دستگاههای مسئول است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استانهای مازندران و گلستان در حفاظت از ذخایر دریای خزر افزود: تقویت گشتهای مشترک، تبادل تجربیات، ارتقای توان عملیاتی و همافزایی میان پایگاههای حفاظت منابع آبزیان دو استان از اولویتهای این مجموعه است.
فرمانده حفاظت منابع آبزیان سازمان شیلات ایران بر اجرای یکپارچه مأموریتهای حفاظتی در استانهای ساحلی تأکید کرد و گفت: افزایش هماهنگی عملیاتی، زمینه حفاظت مؤثرتر از منابع آبزی و مقابله با تخلفات و صید غیرمجاز را فراهم میکند.
در این نشست، رئیسی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران نیز بر حمایت از برنامههای حفاظتی و تقویت ظرفیتهای اجرایی یگان حفاظت منابع آبزیان تأکید کرد.
همچنین نیما حسینزاده مدیرکل شیلات مازندران، آمادگی این ادارهکل را برای پشتیبانی از برنامههای حفاظتی و گسترش همکاریهای مشترک با استان گلستان اعلام کرد.
در پایان نشست، بر استمرار جلسات تخصصی، توسعه همکاریهای مشترک میان یگانهای حفاظت منابع آبزیان مازندران و گلستان و اجرای برنامههای هماهنگ برای صیانت از ذخایر آبزی دریای خزر و مقابله با صید غیرمجاز تأکید شد.
نظر شما