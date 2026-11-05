نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات مستمر یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران برای صیانت از ذخایر دریای خزر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی یگان حفاظت با حضور میدانی و گشت‌زنی در مناطق ساحلی و دریایی استان، اقدامات نظارتی خود را برای شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز صیادی دنبال می‌کنند.

وی افزود: در جریان این مأموریت‌ها، تعدادی از دام‌ها و ادوات صید غیرمجاز شناسایی، جمع‌آوری و منهدم شده است تا از آسیب بیشتر به ذخایر طبیعی آبزیان و زیستگاه‌های دریایی جلوگیری شود.

مدیرکل شیلات مازندران با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند خاویاری تصریح کرد: در کنار اقدامات کنترلی و مقابله با صید غیرمجاز، رهاسازی تعدادی بچه‌ماهیان خاویاری در زیستگاه‌های مستعد دریای خزر نیز با هدف تقویت جمعیت طبیعی و کمک به بازسازی ذخایر این گونه‌ها انجام شده است.

حسین‌زاده ادامه داد: حفاظت از منابع آبزی زمانی اثربخش خواهد بود که اقدامات نظارتی، جلوگیری از صید غیرمجاز و برنامه‌های بازسازی ذخایر به‌صورت هم‌زمان و مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به نقش نیروهای یگان حفاظت در اجرای این برنامه‌ها گفت: عملیات‌های اخیر به فرماندهی سرهنگ شامل، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران و با مشارکت نیروهای عملیاتی این یگان انجام شده است.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: صیانت از ذخایر آبزی دریای خزر، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و فراهم کردن زمینه پایداری منابع شیلاتی از اولویت‌های این اداره کل است و برنامه‌های حفاظتی و نظارتی با جدیت ادامه خواهد داشت.