به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح صفری صبح دوشنبه در مراسم دوازدهمین سال فعالیت انجمن سعدی پژوهی با اشاره به پیشینه فعالیت این انجمن اظهار کرد: انجمن سعدی‌ پژوهی در پاییز ۱۳۹۳ به ثبت رسید و امروز با برگزاری چهار صدمین نشست به نقطه عطف دیگری در مسیر فعالیت‌های علمی و ادبی خود رسیده است.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی و فکری سعدی افزود: سعدی شخصیتی جامع‌الاطراف دارد و هم در حوزه اندیشه‌های اجتماعی و هم در عرصه عرفان از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است.

صفری با تاکید بر جایگاه عشق و عرفان در آثار سعدی خاطرنشان کرد: سعدی در حوزه عرفان و عشق از چهره‌های شاخص ادبیات فارسی است و همین جامعیت فکری و پیوند میان زندگی اجتماعی و سلوک عرفانی از ویژگی‌های متمایز شخصیت او به شمار می‌رود.

رئیس خانه شعر و ادب استان همدان در این مراسم با تقدیر از تداوم فعالیت‌های انجمن سعدی پژوهی گفت: استمرار چنین برنامه‌هایی اقدامی ارزشمند در عرصه ادبیات است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور و بروز بیشتر ادیبان و شکل‌گیری مباحث علمی شود.

بهرام ترکمان با تاکید بر ضرورت اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در جامعه افزود: اگر چنین برنامه‌هایی بتوانند در جامعه اثری ماندگار بر جای بگذارند از جایگاه و ارزش واقعی برخوردار خواهند بود؛ در غیر این صورت صرف برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌ها به تنهایی نمی‌تواند هدف نهایی فعالیت‌های فرهنگی باشد.