محفل «شعر مهر» در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی «محفل شعر مهر» با حضور جمعی از شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی در سینما فلسطین بروجرد برگزار شد.

در این نشست، حاضران در فضایی ادبی و صمیمی به شعرخوانی پرداختند و آثار ارائه‌شده را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

همچنین شاعران و علاقه‌مندان حاضر در محفل، دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره آثار و موضوعات ادبی مطرح کردند و به تبادل نظر پرداختند.

محفل شعر مهر با هدف حمایت از جریان شعر و ادبیات فارسی و ایجاد بستری برای حضور و تعامل شاعران برگزار می‌شود.

این محفل به‌صورت هفتگی در سینما فلسطین بروجرد میزبان شاعران و علاقه‌مندان است و تلاش دارد با فراهم کردن فضایی برای شعرخوانی، نقد و بررسی آثار و گفت‌وگوهای ادبی، زمینه ارتباط و هم‌اندیشی فعالان این حوزه را فراهم کند.

برگزاری مستمر این نشست‌ها فرصتی برای ارائه آثار تازه، شنیدن دیدگاه‌های مختلف و تقویت تعامل میان شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی به شمار می‌رود.