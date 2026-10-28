تاکید بنیاد سعدی بر گذراندن دوره بسندگی فارسی توسط دانشجویان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی در دیدار با حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به ظرفیت دانشجویان خارجی برای گسترش زبان فارسی در جهان، بر ضرورت ساماندهی آموزش این زبان و ارزیابی سطح تسلط دانشجویان به زبان فارسی پیش از ورود به کلاس‌های دانشگاهی تأکید کرد.

در این دیدار که با حضور معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان بنیاد سعدی برگزار شد، ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه در زمینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان بویژه دانشجویان خارجی مورد بحث قرار گرفت.

حدادعادل با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از روش‌های تخصصی در آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی، استانداردسازی آموزش و سنجش این زبان را ضروری دانست و بر لزوم ارزیابی مهارت زبانی دانشجویان بر اساس معیارهای مشخص تأکید کرد.

وی حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های ایران را فرصتی برای گسترش زبان فارسی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان کشورها دانست و گفت: دانشجویانی که در طول تحصیل زبان فارسی را در محیط دانشگاهی و اجتماعی فرا می‌گیرند، می‌توانند پس از بازگشت به کشورهای خود در گسترش این زبان نقش بسزایی داشته باشند.

حدادعادل با تشریح فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی اظهار کرد: این بنیاد در زمینه تألیف منابع آموزشی، تربیت مدرسان، برگزاری دوره‌های حضوری و برخط، طراحی آزمون‌های زبان فارسی و ارائه مشاوره تخصصی ظرفیت‌های لازم برای همکاری با وزارت علوم را در اختیار دارد.

در ادامه، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر پیوند زبان و فرهنگ اظهار کرد: آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی، زمینه آشنایی آنان با ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش زبان در تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها افزود: آشنایی دانشجویان خارجی با زبان و فرهنگ ایران می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط میان کشورها، تقویت صلح و همزیستی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی باشد.

وزیر علوم همچنین بر ضرورت فراگیری زبان فارسی از سوی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های ایران تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری‌های مشترک با بنیاد سعدی برای توسعه آموزش این زبان شد.

در پایان این دیدار، وزیر علوم از آثار و منابع آموزشی بنیاد سعدی بازدید کرد.