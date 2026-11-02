به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اختلافات دیرینه ملکی در بخش ارمند شهرستان خانمیرزا پس از ۲۷ سال با پیگیری دستگاه قضایی و مشارکت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، از طریق صلح و سازش حل‌وفصل شد.این سازش در نشست مشترکی با حضور دادستان شهرستان خانمیرزا، فرماندار، مسئولان محلی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از بزرگان، ریش‌سفیدان و اهالی بخش ارمند رقم خورد.

در این نشست، اختلافات ملکی و اراضی میان طرفین که طی نزدیک به سه دهه منشأ تنش‌های محلی و تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.افشین یوسفی، دادستان شهرستان خانمیرزا در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، امنیت روانی و انسجام اجتماعی، نقش ریش‌سفیدان و معتمدان را در حل‌وفصل اختلافات محلی مهم و اثرگذار دانست و بر ترویج فرهنگ گذشت، تعامل و سازش برای پیشگیری از گسترش دعاوی قضایی تأکید کرد.

در ادامه، با پیگیری و ارشاد مقام قضایی و میانجیگری بزرگان و معتمدان حاضر، طرفین اختلاف با گذشت از مطالبات و اختلافات دیرینه خود به توافق رسیدند و سازش‌نامه رسمی را امضا کردند.با این توافق، پرونده اختلاف ملکی ۲۷ ساله مختومه شد؛ اقدامی که علاوه بر پایان دادن به یکی از منازعات طولانی منطقه، گامی در جهت تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در بخش ارمند شهرستان خانمیرزا به شمار می‌رود.