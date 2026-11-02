به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی شرایط ساخت فرهنگسرای بن که با حضور امام جمعه بن و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برگزار شد، افزود: با توجه به ضرورت الحاق معبر به منظور توسعه سالن اجتماعات این فرهنگسرا، انجام برخی امور تاسیساتی در محدوده عملیات عمرانی این بنا مطرح شد که با هماهنگی‌های انجام شده قرار است این امر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در کمترین زمان به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اینکه هزینه مورد نیاز برای اجرای امور تاسیساتی از محل اعتبارات ساخت فرهنگسرا تامین شده است، تصریح کرد: تلاش می‌شود هم‌زمان با اجرای این امر در محدوده فرهنگسرا، روند طراحی، برآورد و انتخاب پیمانکار نیز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان پیش برود تا عملیات عمرانی این زیرساخت با حضور پیمانکار از سر گرفته شود.

فرجی بر لزوم سرعت‌بخشی به فرآیند تکمیل فرهنگسرای بن به عنوان مطالبه‌ای مردمی تاکید کرد و یادآور شد: وجود فرهنگسراها و مجتمع‌های فرهنگی و هنری زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مناطق است و از آنجایی که سالن‌های اجتماعات فرهنگسراها در برخی شهرستان‌های استان همانند شهرستان بن تنها فضای قابل استفاده برای برپایی برنامه‌های جمعی محسوب می‌شود، تکمیل این زیرساخت فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه درباره اعتبارات مصوب طرح تکمیل فرهنگسرای بن گفت: ۲۲۰ میلیارد ریال در دور دوم سفر رئیس جمهور شهید به استان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای این زیرساخت فرهنگی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، در این نشست درباره اولویت اجرای هم‌زمان تاسیسات ساختمان برای بخش‌های اداری و سالن اجتماعات فرهنگسرای بن به منظور رعایت نکات فنی و معماری بنا، هماهنگی با نیروی انتظامی برای انجام گشت‌زنی‌های مداوم در محدوده ساختمان فرهنگسرا تا زمان استقرار پیمانکار و دیده شدن تمامی جوانب فنی برای اجرای امور تاسیستانی با هدف ارتقای کیفی خدمات در آینده نیز بحث و تبادل نظر شد.

ساخت فرهنگسرای شهر بن از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.