به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از پوستر جشنواره ملی عکس بسیج با عنوان «کشوردوست» بعد از ظهر چهارشنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس حوزه هنری استان برگزار شد.

شهرام فرجی در این نشست با اشاره به درخشش هنرمندان استان در سطوح ملی و بین‌المللی، اظهار کرد: رسالت هنر این است که ضمن انتقال مفاهیم و ارزش‌ها به نسل فعلی، آن را برای آیندگان نیز ماندگار سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تمام ظرفیت‌ها برای برپایی هر چه بهتر جشنواره «کشوردوست» پای کار است، ادامه داد: امید است هنرمندان استان نیز با آثار هنری خود در این رویداد فرهنگی و هنری مشارکت خوبی داشته باشند و آثار ماندگاری به جا بماند.

هنر، زبان رسای انقلاب اسلامی است

در ادامه، محمدحسن سلیمی، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کلام امام شهیدمان که هنر را «عطیه الهی» می‌دانستند، اظهار کرد: هنرمندان با در اختیار داشتن این عطیه الهی در مسیر تبیین حق و روشنگری گام بر می‌دارند.

سلیمی با ذکر اینکه هنر زبان رسای انقلاب است، ادامه داد: اگر بنا بر بیان و انتقال ارزش‌ها و مبانی انقلاب را داریم لاجرم هنر را باید مورد توجه قرار دهیم که یکی از مهم‌ترین زبان‌ها و بلکه مهم‌ترین زبان تأثیرگذار برای انتقال مفاهیم است.

وی تأکید کرد: از دیدگاه رهبر شهیدمان، هنر زبان تبیین اصول دینی است و اگر هنر نبود، چه بسا هزاران سخنرانی نتواند معارف اسلامی را به مخاطب ارائه دهد.