به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی ظهر چهارشنبه در نشست معارف مدیران استان چهارمحال و بختیاری با ارائه گزارشی به مناسبت ۱۴ آبان‌ماه روز فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی فرهنگ را به عنوان به مثابه اکسیژن و زیربنای جامعه می‌دانستند و بر تولیدات متعهد ایرانی اسلامی تأکید داشتند، اظهار کرد: کمتر رهبری سراغ داریم که تا این میزان به فرهنگ و هنر توجه داشته و ارتباط مستمر و اثرگذار با هنرمندان و اهالی فرهنگ برقرار کرده باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فرهنگ از حساس‌ترین و مهم‌ترین عوامل در پیشرفت پایدار کشور است، ادامه داد: اگر فرهنگ عمومی اصلاح شود، بسیاری از رفتارهای مردم و نخبگان در حوزه‌های مختلف اصلاح خواهد شد چرا که ریشه همه رفتارها در فرهنگ عمومی است.

وی در خصوص عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان با تصریح اینکه این شورا در استان از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: این شورا تا امروز، ۲۷۱ جلسه، ۹۳۲ دستور جلسه و ۷۷۲ مصوبه داشته است. در سال جاری پنج نشست با ۲۴ مصوبه تشکیل شد و جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها نیز به موازات مرکز استان برگزار می‌شود.

اقدامات شاخص شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری

فرجی برخی اقدامات شاخص شورای فرهنگ عمومی را یادآور شد و گفت: تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب، تصویب کلیات سند راهبردی اقامه نماز در ادارات استان و نیز راهکارهای ترویج اقامه این واجب دینی، تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی با هدف شناخت اولویت‌ها و تقسیم وظایف دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ از جمله مهم‌ترین مصوبات شورا بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نقشه مهندسی فرهنگی استان را مبنای تمام برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات در این حوزه دانست و گفت: هدف این نقشه فعالیت منسجم و همسوی دستگاه‌ها در حوزه فرهنگی است تا اقدامات فرهنگی استان متناسب با نیازهای جامعه باشد.

فرجی با یادآوری اینکه پنج کلان‌برنامه در نقشه مهندسی فرهنگی تعریف و تعیین شده است، اظهار کرد: این پنج دستورکار شامل افزایش آسیب‌های اجتماعی، عدم ساماندهی فضای مجازی و سواد رسانه، تضعیف سبک زندگی ایرانی اسلامی، کاهش نشاط اجتماعی و موازی‌کاری نهادهای فرهنگی است.

وی بیان کرد: در راستای تقلیل مشکلات ناشی از عدم ساماندهی فضای مجازی و پایین بودن سواد رسانه، سلسله کارگاه‌های تربیت مربی سواد رسانه در دستور کار قرار دارد که قریب به ۳۰ نفر در این کارگاه‌ها آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد و پس از آن اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها در سرتاسر استان می‌کنند.

پویایی فرهنگی و هنری استان در شرایط جنگی

فرجی با تأکید بر اینکه با وجود شرایط جنگی، اتفاقات خوبی را در حوزه فرهنگ و هنر در استان شاهد بودیم، گفت: سال گذشته برای نخستین بار، پنج اثر از هنرمندان استانی موفق به حضور در بخش نهایی تئاتر فجر شدند که هنرمندان ما در پنج بخش موفق به کسب هفت جایزه شدند.

وی ادامه داد: در حوزه فیلم و سینما، آثار تولیدی فیلمسازان ما همپای هنرمندان استان‌های بزرگ و صاحب‌نام پیش می‌رود و توانستند عناوین ملی و بین‌المللی کسب کنند. در این راستا فیلمسازان استان ۳۳ حضور ملی و بین‌المللی در جشنواره‌ها و رویدادهای مختلف داشتند و ۱۵ عنوان کسب کردند.

فرجی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه کتاب سال گذشته ۱۴۵ مجوز چاپ صادر شد، گفت: از این تعداد، ۱۳۵ کتاب روانه بازار نشر شد و ناشران استانی ۱۵۰۰ جلد کتاب چاپ کردند. ۳۲ نمایشگاه کتاب شهرستانی و پنج نمایشگاه علوم قرآنی نیز برگزار شد.

وی برپایی جشنواره ملی شاهنامه خوانی را نیز یادآور شد و افزود: این رویداد فرهنگی امسال برای اولین بار در گستره ملی در شهرستان لردگان برگزار شد.

فرجی رویکرد مسئله‌محوری در تولیدات و برنامه‌های فرهنگی و هنری استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به آسیب‌های محیط زیست خاصه در شرایط جنگی، نخستین جشنواره منطقه‌ای شعر بلوط در شهرستان فلارد را برگزار کردیم که آثار فاخری به این رویداد فرهنگی هنری ارسال شد.

کنشگری فعالان فرهنگ، هنر و رسانه در جریان جنگ تحمیلی سوم

وی بیان کرد: برپایی جشنواره مشاعره رضوی، فعال کردن صندوق اعتباری هنر برای قریب به ۲ هزار عضو، خدمات بیمه تکمیلی، اعطای تسهیلات به هنرمندان، از دیگر اقدامات قابل ذکر در حوزه فرهنگ و هنر استان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر کنشگری فعالان فرهنگ و هنر و رسانه در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: تولید قریب به ۵۰۰ پوستر به همت هنرمندان خانه فیروزه شهرکرد و حوزه هنری، حضور عکاسان خبری و رسانه‌ها در تجمعات شبانه مردمی، کنش‌گری هنرمندان خوشنویس در زمینه پلاکارد نویسی، تولیدات موسیقی، کلیپ و سرود و انتشار در فضای مجازی از جمله مهم‌ترین اقدامات بوده است.