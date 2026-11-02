دریافت 1003 KB کد مطلب 6997588 https://mehrnews.com/x3dvsW ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ کد مطلب 6997588 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ روایت تصویری از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصاویری از جنایات و حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر رسید بقایی: رژیم صهیونیستی عامل اصلی ناامنی منطقه است حزب الله: اجازه تحمیل اراده آمریکا به لبنان را نخواهیم داد بیانیه حماس به مناسبت سالروز بالفور؛ ۱۰۹ سال جنایت علیه یک ملت برچسبها رژیم صهیونیستی غزه نسل کشی
نظر شما