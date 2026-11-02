به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۱۵ شهید و ۳۸ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که از میان ۱۵ شهید، ۱۱ نفر به تازگی به شهادت رسیده‌اند، ۲ نفر بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسیده و پیکر ۲ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۵۹۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۷۴۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۷۲ نفر رسیده است.