به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، جواد زکی شمس‌آبادی روز جمعه، ۱۵ آبان‌، در ۲ سانس، در سالن خلیج‌فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

این خواننده در کنسرت پیش‌رو، مجموعه‌ای شامل ۲۴ قطعه را در نظر گرفته است؛ مجموعه‌ای که با هدف ایجاد تنوع در فضای اجرا و برقراری تعادل میان آثار خاطره‌انگیز و دیگر قطعات انتخاب شده است.

علی فرهنگی به‌ عنوان رهبر ارکستر و نوازنده پیانو و کیبورد، در این اجرا حضور دارد که با نوازندگانی چون افشین حسنی (گیتار نایلونی)، میثم میرزایی (گیتار بیس)، محمدحسن سخانش (گیتار الکتریک)، امیر سالار اسماعیلی (درام) و آراد تحویل‌داری (پرکاشن) جواد زکی را در اجرای قطعاتی از جمله «سلام»، «دختر»، «رفیق خوبمی»، «خندت مثل قنده» همراهی خواهند کرد.

این برنامه روز ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سامانه هنر تیکت مراجعه کنند.