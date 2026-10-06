به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نوید دهقان با همراهی گروه قمر، روز پنجشنبه ۱۶ مهر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود و به اجرای مجموعه‌ای از ملودی‌های موسیقی اصیل ایرانی خواهد پرداخت.

علی‌رضا گرانفر نوازنده سنتور، مرتضی صنایعی نوازنده نی، امین حیدری نوازنده عود، شاهین صفایی نوازنده تار، فرهاد صفری نوازنده تمبک و آرین رضایی نوازنده دف گروه اجرایی کنسرت هستند، ضمن اینکه نوید دهقان نیز علاوه بر خوانندگی و نوازندگی کمانچه، آهنگسازی و سرپرستی این گروه را بر عهده دارد.

این کنسرت پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۲۱ در سالن خلیج‌فارس برگزار می‌شود و بلیت آن از طریق سامانه «ایران اجرا» قابل تهیه است.