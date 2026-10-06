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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

نوید دهقان در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می‌دهد

نوید دهقان در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می‌دهد

گروه موسیقی «قمر» به سرپرستی نوید دهقان روز پنجشنبه شانزدهم مهر کنسرتی را در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نوید دهقان با همراهی گروه قمر، روز پنجشنبه ۱۶ مهر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود و به اجرای مجموعه‌ای از ملودی‌های موسیقی اصیل ایرانی خواهد پرداخت.

علی‌رضا گرانفر نوازنده سنتور، مرتضی صنایعی نوازنده نی، امین حیدری نوازنده عود، شاهین صفایی نوازنده تار، فرهاد صفری نوازنده تمبک و آرین رضایی نوازنده دف گروه اجرایی کنسرت هستند، ضمن اینکه نوید دهقان نیز علاوه بر خوانندگی و نوازندگی کمانچه، آهنگسازی و سرپرستی این گروه را بر عهده دارد.

این کنسرت پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۲۱ در سالن خلیج‌فارس برگزار می‌شود و بلیت آن از طریق سامانه «ایران اجرا» قابل تهیه است.

کد مطلب 6969592
علیرضا سعیدی

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