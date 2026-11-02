به گزارش خبرگزاری مهر، در ویژه‌برنامه هالووین برنامه معروف آمریکایی «شنبه‌شب زنده» (Saturday Night Live)، یکی از مجریان بخش «اخبار آخر هفته» هنگام صحبت درباره انتخابات رژیم صهیونیستی، با به‌کار بردن واژه «نسل‌کشی» اصطلاحی کنایه‌آمیز مطرح کرد.

این مجری در بخشی از برنامه گفت: مردم در انتخابات اسرائیل رأی دادند و این عالی است؛ فرقی نمی‌کند در جناح راست باشید، جناح چپ یا در نسل‌کشی.

این اولین باری است که برنامه SNL اجازه چنین شوخی‌ای در مورد اسرائیل را می‌دهد. مجری در واقع می‌گوید: مردم در انتخابات اسرائیل رأی دادند که عالی است. مهم نیست در سمت راست باشید (Right Side)، سمت چپ (Left Side)، یا نسل‌کشی (Genocide).

این اظهارنظر با توجه به اشاره مستقیم به جنگ غزه و عملکرد رژیم صهیونیستی، بازتابی متفاوت از رویکرد معمول این برنامه در پرداختن به اسرائیل داشت.