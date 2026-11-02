به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاح عصر دوشنبه در نشست تبیینی «بالندگی هویت ملی و انقلابی در بستر هنر» با اشاره به فلسفه فعالیت‌های کانون، فراهم کردن زمینه شکوفایی طبیعی استعدادهای کودکان و نوجوانان را از مهم‌ترین اهداف این مجموعه دانست و اظهار کرد: کانون یک «زیست‌بوم رشد اختیاری» است و برخلاف ساختار آموزش رسمی، فعالیت‌های آن بر پایه علاقه‌مندی و انتخاب کودکان و نوجوانان و خلاقیت هدفمند مربیان شکل می‌گیرد.

وی با تشریح گستره فعالیت‌های کانون در مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی، مراکز فراگیر و بخش مکاتبه‌ای آفرینش‌های ادبی افزود: طرح‌هایی همچون راه‌اندازی هزار قفسه کتاب در مدارس روستایی و فعالیت تماشاخانه سیار، از جمله اقدامات کانون در مسیر گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی کودکان و نوجوانان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به نقش‌آفرینی این مجموعه در حوزه رسانه و برنامه «محفل ستاره‌ها» گفت: بیش از هشت میلیون کودک و نوجوان به تماشای این برنامه نشسته‌اند و هر اندازه مسیر رشد بهتری برای کودکان فراهم شود، وضعیت کلی جامعه نیز بهبود خواهد یافت.

فلاح همچنین با اشاره به فعالیت باشگاه‌های ادبی «قاف» و «سیمرغ» بیان کرد: این باشگاه‌ها تاکنون بیش از ۱۶۰ استعداد برتر و شناسنامه‌دار را معرفی کرده‌اند که می‌توانند از نیروهای اثرگذار آینده حوزه ادبیات کشور باشند.

وی با تأکید بر نقش کانون‌یاران در تقویت مشارکت اجتماعی نوجوانان افزود: کانون‌یاران باید به‌عنوان کنشگران اجتماعی نوجوان در فرآیند رشد و فعالیت‌های جمعی نقش‌آفرینی کنند؛ چراکه عضویت در کانون و پذیرش این مسئولیت، زمینه برخورداری نوجوانان از توانمندی‌های اجتماعی بیشتر را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به میراث ماندگار رهبر معظم انقلاب در تأسیس یک‌هزار و ۶۵ مرکز فرهنگی‌هنری در کشور، بر ضرورت صیانت و توسعه این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

فلاح همچنین ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری برای برگزاری این نشست تبیینی، بهره‌گیری از دیدگاه‌های علما و صاحب‌نظران را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و خواستار تبدیل این رویکرد به مطالبه‌ای ملی برای تداوم نشست‌های مشابه در سایر استان‌ها شد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی نسل آینده تصریح کرد: با همت کانون و مجموعه‌های فرهنگی، کودکان ایرانی می‌توانند نه‌تنها آینده کشور، بلکه آینده جهان را رقم بزنند.

تربیت نسلی انقلابی و استکبارستیز در اولویت کانون گیلان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای دانش‌آموز مدرسه طیبه میناب، از محمدحسین فهمیده به‌عنوان نوجوانی حماسه‌ساز یاد کرد.

کوچک‌نژاد با اشاره به فاصله فزاینده میان نسل کودک و نوجوان با نسل بزرگسال، بر ضرورت شناخت و مدیریت ظرفیت‌های این نسل تأکید کرد و گفت: کانون پرورش فکری با نسل مهم، طلایی و باهوشی مواجه است و وظیفه داریم زمینه تربیت و رشد این نسل را به بهترین شکل فراهم کنیم.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های کانون در حوزه تربیت دینی، اخلاقی و حماسی افزود: تلاش می‌کنیم با نهادینه کردن آموزه‌های اخلاقی در وجود کودکان و نوجوانان، زمینه مصونیت آنان در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، بازآفرینی کرامت و عزت در میان نوجوانان را از اهداف اصلی این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: با بهره‌گیری از بیش از ۶۰ عنوان فعالیت فرهنگی و هنری متنوع، درصدد فراهم کردن بستر بالندگی کودکان و پرورش نسلی پویا و انقلابی هستیم.

کوچک‌نژاد با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و ظرفیت‌های فرهنگی استان گیلان خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان گیلانی با مفاهیم استکبارستیزی بیگانه نیستند؛ چراکه از دوران کودکی با شخصیت‌ هایی همچون میرزا کوچک‌خان، به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص مبارزه با استکبار، آشنا شده و با روحیه و آرمان‌های او پرورش یافته‌اند.

در بخش دیگری از این نشست، یکتا رحمتی و مهدیس پوررضا، از اعضای برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، به بیان دیدگاه‌ ها و تجربه‌ های خود از حضور در کانون پرداختند.

همچنین محمدحسین فرامرزی، دیگر عضو برگزیده کانون، شعری با محوریت رهبر شهید انقلاب اسلامی قرائت کرد.