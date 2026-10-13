به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیران‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تبلیغات اسلامی استان گیلان ظهر سه‌شنبه در رشت برگزار شد و حاضران در این نشست بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و قرآنی و نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن در میان کودکان و نوجوانان تأکید کردند.

«سجاد کوچک‌نژاد» مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در این نشست با تشریح ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: کانون با بهره‌گیری از مربیان متخصص و اجرای بیش از ۶۰ عنوان فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی، زمینه‌های متنوعی برای پرورش فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه آموزه‌های دینی و اسلامی در فعالیت‌های کتاب‌محور کانون افزود: تعمیق مفاهیم دینی و انتقال مؤثر این آموزه‌ها به مخاطبان، نیازمند استفاده از روش‌های هدفمند و خلاقانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی خارج از چارچوب‌های رسمی آموزشی است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی با مجموعه‌های فعال در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: کانون از همکاری با نهادهای فرهنگی و دینی، به‌ویژه حضور روحانیان خلاق و فعال در حوزه کودک و نوجوان، استقبال می‌کند.

کوچک‌نژاد با تأکید بر لزوم گنجاندن آموزه‌ها و پیام‌های دینی و قرآنی در متن برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: باید با استفاده از شیوه‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای مخاطبان، زمینه انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان فراهم شود و برنامه‌ها و آیین‌های کانون با پیوست دینی و اسلامی همراه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت مخاطبان فعالیت‌های دینی و قرآنی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون زبان استان گیلان خاطرنشان کرد: بسترهای متعددی برای توسعه همکاری‌های قرآنی میان مجموعه‌های فرهنگی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای اجرای برنامه‌های مشترک بهره گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، برگزاری مهرواره‌های قصه‌گویی، مسابقات قرآنی، همایش‌ها و محافل قرآنی مشترک و تولید محتوای متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان برای انتشار در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را از جمله زمینه‌های همکاری با تبلیغات اسلامی عنوان کرد.

این نشست با هدف تقویت تعامل میان دو مجموعه فرهنگی و توسعه برنامه‌های مشترک در حوزه ترویج فرهنگ قرآن و آموزه‌های دینی در میان نسل کودک و نوجوان برگزار شد.