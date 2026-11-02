به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی گزارش دادند که از صبح امروز دوشنبه، ۵ نفر در حملات متعدد رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدهاند.
از سوی دیگر پهپادهای رژیم صهیونیستی یک خودروی غیرنظامی را در نزدیکی میدان «الخور» در محله تل الهوا در جنوب غرب شهر غزه هدف قرار دادند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در این حمله یک فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ نفر دیگر زخمی شدهاند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
مجروحان این حمله برای مداوا به بیمارستان قدس وابسته به هلال احمر فلسطین منتقل شدند.
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