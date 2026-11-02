حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت شماری از فلسطینی‌ها

منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت و زخمی شدن شماری دیگر از فلسطینی‌ها بر اثر آن خبر دادند.