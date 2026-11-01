واکنش حماس به جنایت رژیم صهیونیستی علیه نیروهای پلیس غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای، حمله ظهر امروز ارتش رژیم صهیونیستی به شماری از نیروهای پلیس در منطقه مواصی خان‌یونس و بمباران شهر غزه را جنایت جنگی عمدی توصیف و بیان کرد: این حملات در ادامه جنایت‌های مستمر علیه ملت فلسطین و با هدف جلوگیری از بازگشت زندگی و امنیت به نوار غزه انجام شده است. در حمله به نیروهای پلیس در منطقه مواصی خان‌یونس، پنج نفر به شهادت رسیدند. همچنین در بمباران شهر غزه سه نفر، از جمله یک پدر و فرزندش، شهید و شماری دیگر از شهروندان زخمی شدند.

در بیانیه حماس آمده است: هدف قرار دادن عمدی و مکرر نیروهای پلیس غیرنظامی در جریان انجام وظایفشان برای حفظ نظم و امنیت، تلاشی برای مختل کردن روند بهبود شرایط و بازگرداندن ثبات به نوار غزه و گسترش هرج‌ومرج در این منطقه است. این اقدامات در راستای سیاست کوچ اجباری است که دشمن در پی تحمیل آن بر ملت فلسطین است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: سکوت بین‌المللی و ناتوانی در مقابله با این جنایت‌های هولناک، رژیم اشغالگر و کابینه نتانیاهو، جنایتکار جنگی، را به ادامه سیاست‌های کشتار، تخریب و محاصره تشویق می‌کند. این سیاست‌ها با هدف آواره کردن ملت فلسطین از سرزمین خود دنبال می‌شود.

این جنبش بار دیگر از میانجی‌ها، کشورهای ضامن توافق آتش‌بس و همه طرف‌های ذی‌ربط خواست برای متوقف کردن «سلسله جنایت‌ها و اقدامات تروریستی روزانه علیه ملت فلسطین» فورا اقدام کنند.

حماس همچنین خواستار آن شد که کابینه دشمن اشغالگر به اجرای مفاد توافق آتش‌بس ملزم، حفاظت لازم از مردم فلسطین تأمین و ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادی به این مردم تضمین شود.