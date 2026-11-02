به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ویژه‌برنامه تجلیل از گروه‌های جهادی فعال در جنگ تحمیلی سوم، با قدردانی از اقدامات پزشکان، روانشناسان، امدادگران و گروه‌های جهادی اظهار کرد: شما در این دوران سخت، اقدامات ارزشمندی انجام دادید و باید به این تلاش‌ها ببالید و دیگران را نیز به این مسیر دعوت کنید.

وی با اشاره به ارزش معنوی خدمت به مردم افزود: در نظام ارزیابی الهی، گاهی یک عمل کوچک می‌تواند معادل تمام عمر انسان ارزش داشته باشد. کسانی که در روزهای سخت برای خدمت به مردم تلاش کردند، باید قدر این فرصت و توفیق را بدانند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای اجتماعی دوران جنگ تصریح کرد: باید روحیه ازخودگذشتگی و خدمت بی‌منت به مردم را زنده نگه داریم و فرهنگ ایثار و فداکاری را ترویج کنیم. همچنین همراهی مردم در روزهای سخت باید به سرمایه‌ای پایدار برای تقویت همدلی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی تبدیل شود.

امیری اصفهانی ادامه داد: توسعه فرهنگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مستلزم آن است که پیشگیری از رفتارهای ناهنجار و آسیب‌های اجتماعی را به دغدغه‌ای جدی در اندیشه، گفتمان و رفتار خود تبدیل کنیم و روحیه جهادی را به یک کنش اجتماعی مستمر ارتقا دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت گروه‌های جهادی برای حل مسائل اجتماعی گفت: استفاده از ظرفیت جهادگرانی که امروز مورد تقدیر قرار گرفته‌اند، برای کمک به حل مشکلات محلات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است. باید از فرصتی که در قالب این انسجام و همدلی ایجاد شده، حداکثر بهره را ببریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر پیوند فرهنگ ایثار با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: باید میان فرهنگ ایثار و مواسات با پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی پیوند برقرار کنیم و پیشگیری را به‌عنوان مکملی برای نهاد امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه‌ای همگانی بشناسیم.

امیری اصفهانی با بیان اینکه گره‌گشایی از مشکلات مردم باید به برنامه‌ای ملموس تبدیل شود، افزود: دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و باید گره‌گشایی از کار مردم را به برنامه‌ای عملیاتی و قابل درک تبدیل کنیم. ظرفیت حاضر در این مراسم با همت شهردار و شهرداری تهران می‌تواند روحیه جهادی و خدمت‌رسانی را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کند.

وی با اشاره به تجربه اقدامات داوطلبانه در دوران جنگ اظهار کرد: فعالیت پزشکان، روانشناسان و امدادگران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و به‌ویژه جنگ رمضان، قابلیت تبدیل شدن به یک الگوی گفتمانی و رفتاری را دارد و باید برای ترویج و توسعه آن تلاش شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: تبدیل این حرکت ارزشمند به الگویی قابل ترویج، گام بزرگی در ساماندهی نظام اجتماعی خواهد بود. اخلاص و رفتار همگرایانه مردم علاوه بر برخورداری از برکات الهی، امکان شناسایی مشکلات و زوایای پنهان جامعه را برای نظام حکمرانی فراهم می‌کند.

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت ادامه فعالیت‌های جهادی با رویکرد حل مسئله گفت: از گروه‌های جهادی انتظار می‌رود این مسیر را با هدف شناسایی مشکلات مردم و کمک به کشور برای رفع آن‌ها ادامه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم تصریح کرد: تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و همه مجموعه‌هایی که متولی اداره امور عمومی کشور هستند، نباید زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتار، گفتمان و حتی اندیشه ناهنجار در جامعه شوند؛ چراکه چنین وضعیتی به بی‌اعتمادی منجر می‌شود و بی‌اعتمادی نیز مشکلات و پیامدهای متعددی به دنبال دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در امور اجتماعی نقش‌آفرین است و مسئولیت اداره امور عمومی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم را بر عهده دارد، موظف به ایفای کامل حقوق مردم و پاسخگویی در قبال مسئولیت‌ها، تکالیف و اقدامات خود است. امیدواریم پیش از آنکه در محضر عدل الهی پاسخگوی عملکرد خود باشیم، در برابر حقوق مردم نیز مسئولانه پاسخگو باشیم.