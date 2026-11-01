پیگیری حقوق بیماران خاص در دستور کار ستاد حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، با مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد فعّال در حوزه بیماران خاص از جمله انجمن تالاسمی، انجمن حمایت از بیماران پروانه‌ای، انجمن اتیسم، انجمن هموفیلی و انجمن ام اس، در ستاد حقوق بشر دیدار و گفتگو کرد.

سراج در این دیدار پس از شنیدن اظهارات نمایندگان سمن‌های مذکور و در جریان قرار گرفتن مشکلات مطروحه از سوی آنها، گفت: هر انسانی با دیدن درد و رنجی که بیماران خاص تحمّل می کنند، متأثر می‌شود، اما متأسفانه آمریکا و کشورهای مدعی حقوق بشر به خاطر سیاست‌ها و منافع زیاده خواهانه خود با جان یک عده کودک بی‌گناه و بیماران خاص بازی می‌کنند و آن‌ها را از نیازهای اساسی و انسانی محروم می‌کنند.

وی با تأکید براینکه ما به ادعاهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه‌ کشورهای غربی امیدی نداریم، افزود: همه می دانیم که حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ابزاری است در دست آمریکا و حامیانش. جهانیان دیدند که وقتی دادستان دیوان کیفری بین المللی و یا گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کردند، نتوانستند تاب بیاورند و آنها را عزل و تحریم کردند.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه خاطرنشان کرد: شما با خدمت به بیماران خاص و با وجود تمام سختی‌هایی که بر سر راه‌تان است باز به کار خود ادامه می دهید و هر لحظه ایثار می‌کنید. ما نیز به عنوان معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر به سهم خود تلاش می‌کنیم هم مسؤولیت‌های خود را جامه عمل بپوشانیم و هم مطالبات این بیماران را در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد تا هم ندای مظلومیت این کودکان را به گوش دنیا برسانیم و هم بتوانیم از مراجع مختلف حقوق آن‌ها را استیفا کنیم.